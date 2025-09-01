ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದೆ.
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ :
SCSS ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾರ್ಷಿಕ 8.2% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇತರ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ SCSSನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಬಡ್ಡಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 1,000 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆ ಮಟ್ಟ 30 ಲಕ್ಷ ರೂ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ₹2,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹28,200 ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ
ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರವೂ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ (SCSS)ಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಖಾತೆಯ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರವೂ ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ :
- ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ (ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ) ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಯಸುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
- ಪ್ರಸ್ತುತ, SCSS ವಾರ್ಷಿಕ 8.2 ಪ್ರತಿಶತ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.
- ನೀವು ಈಗ ಈ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಈ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
- ಈ ಬಡ್ಡಿದರ ಮತ್ತು ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಈ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.
- ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಗರಿಷ್ಠ 61,500 ರೂ.ಗಳ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.
- ಇದನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದರೆ 20,500 ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ದಸರಾಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ : ಡಿಎ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ! ವೇತನದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿದೆ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ
ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ನಿಯಮಗಳೇನು? :
- ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
- ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
- ಒಂದೇ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 30 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಕನಿಷ್ಠ 1000 ಠೇವಣಿ ಇಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
- ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಬಯಸಿದರೆ, ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಹ ತೆರೆಯಬಹುದು.
SCSS ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು :
ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 30,00,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಮಾಸಿಕ 20,500 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 61,500 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಡ್ಡಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಅಸಲು ಮೊತ್ತದ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯು ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಂತಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮಾತ್ರ ಈ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಇದು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಯೋಜನೆಯು ಪಕ್ವವಾದಾಗ, ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಠೇವಣಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಅದೇ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.