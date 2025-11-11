ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಈ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಐಟಿ ನೋಟಿಸ್

IT Notice Alert: ಐಟಿಆರ್, ಟಿಡಿಎಸ್, ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಥವಾ ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಸಣ್ಣ-ಪುಟ್ಟ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಐಟಿ ನೋಟಿಸ್ನಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ಹಿಂದೆ ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತಪ್ಪಾದ ತೆರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಅಥವಾ ವಿಳಂಬವಾದ ಮರುಪಾವತಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮನಗಂಡು ಕೇಂದ್ರೀಯ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಮಂಡಳಿ (CBDT) ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಧಿಕಾರಿ (AO) ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ (CPC) ನಡುವಿನ ದೀರ್ಘ ಫೈಲ್ ವಿನಿಮಯದಿಂದಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಿತ ದೋಷಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರೀಯ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಮಂಡಳಿ (CBDT) ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27, 2025 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ (CPC) ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದ್ದು ಈ ಮೊದಲು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಧಿಕಾರಿ (AO) ಅನುಮೋದನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಥವಾ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ದೋಷಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಐಟಿ ನೋಟಿಸ್:
ಈ ಮೊದಲು ತೆರಿಗೆದಾರರ ಟಿಡಿಎಸ್ ಅಥವಾ ಟಿಸಿಎಸ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗದೈದ್ದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲವೇ, ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೋಷ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಷನ್ 244A ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯ ತಪ್ಪಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಂತಹ ದೋಷಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಐಟಿ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಲು ತೆರಿಗೆದಾರರು ಪದೇ ಪದೇ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಧಿಕಾರಿ (AO) ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಈ ಕಡತವನ್ನು AO ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ (CPC) ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಸಿ AOನಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡರಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸಿಬಿಡಿಟಿ ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು (CPC) ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ತೆರಿಗೆದಾರರು ವಿಳಂಬವಾದ ಮರುಪಾವತಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು (CPC) ಯಾವ್ಯಾವ ತಪ್ಪುಗಳು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ?
* ತಪ್ಪಾದ ಟಿಡಿಎಸ್/ಟಿಸಿಎಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
* ಮುಂಗಡ ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ-ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ತೆರಿಗೆ
* ಹಿಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಐಟಿಆರ್ ನಲ್ಲಿನ ದೋಷ
* ಬಡ್ಡಿಯ ತಪ್ಪಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು
* ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಐಟಿಆರ್ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿನ ದೋಷ
ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು (CPC) ನೇರವಾಗಿ ಈಗ ಸೆಕ್ಷನ್ 156ರ ಅಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ.
ಕೇಂದ್ರೀಯ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಮಂಡಳಿ (CBDT), ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ತೆರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ದೋಷಗಳು ಹಾಗೂ ಮರುಪಾವತಿ ವಿಳಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತ್ವರಿತಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಪದೇ ಪದೇ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆದಾಡುವುದು ತಪ್ಪಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಉಪಕ್ರಮು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಐಟಿ ನೋಟಿಸ್ ಪಡೆಯುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಲೂ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
