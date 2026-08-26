ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಬ್ಬಗಳ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ದಿನಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆ ಕೆಜಿಗೆ ₹75ರ ಗಡಿ ತಲುಪಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಬೆಲ್ಲದ ಬೆಲೆಯೂ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಕೆಜಿಗೆ ₹80ರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲದ ದರ ಸುಮಾರು ದ್ವಿಗುಣವಾಗಿರುವುದು ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲೇ ದರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಲ್ಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿರುವ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ನಾಲ್ಕೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹2,700 ಏರಿಕೆ
ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲದ ಬೆಲೆ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹2,700ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹4,500ರಷ್ಟಿದ್ದ ಬೆಲ್ಲದ ಬೆಲೆ ಇದೀಗ ₹7,200ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ದರ ಏರಿಕೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೂ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರದವರೆಗೆ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರದ ಬೆಲ್ಲ ಕೆಜಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹65ರ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ದರ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹80ರ ಸಮೀಪ ತಲುಪಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ದರ ಏರಿಕೆ ಅಪರೂಪ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ವಲಯದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ
ಬೆಲ್ಲದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತವೂ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕಬ್ಬಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು ಸಕ್ಕರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು, ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬೆಲ್ಲದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೂ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರದ ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಾಲಿಂಗಪುರದ ಬಳಿಕ ಮಂಡ್ಯ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಲ್ಲ ಪೂರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಬಳಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ತಯಾರಿಕೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲದ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೆಲ್ಲದ ರಫ್ತು ಭಾರಿ ಕುಸಿತ
ಮಹಾಲಿಂಗಪುರದಿಂದ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಲ್ಲದ ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ 15ರಿಂದ 20 ಲೋಡ್ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಒಂದೆರಡು ಲೋಡ್ಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಹಾಗೂ ಹೊರರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ಈ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾಗಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲದ ದರ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸರಕಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ದರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮ
ಬೆಲ್ಲದ ದರ ಏರಿಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳೂ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಕಬ್ಬಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪರ್ಯಾಯ ಸಿಹಿಕಾರಕವಾಗಿರುವ ಬೆಲ್ಲದ ಮೇಲೂ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.
ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕೆಜಿಗೆ ₹75ರ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲದ ದರ ಕೂಡ ₹80ರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಖರೀದಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಎರಡಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಬಹುದು.
ಎಥೆನಾಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯೂ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ
ಕಬ್ಬಿನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲದ ಲಭ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣದ ಗುರಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬಳಿಕ ಹಲವು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಎಥೆನಾಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕಬ್ಬಿನಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ, ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಥೆನಾಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.
ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಎಥೆನಾಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ದೊರೆತರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ಲದ ಲಭ್ಯತೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಅಸಮತೋಲನ ಉಂಟಾಗಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಅಕ್ಕಿ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಆತಂಕ
ಎಥೆನಾಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯಂತಹ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೂ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕವನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಳಕೆಯ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬೆಲ್ಲದ ದರ?
ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಲ್ಲದ ಬೆಲೆ ಕೆಜಿಗೆ ₹80ರ ಸಮೀಪ ತಲುಪಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದರದ ಚಲನವಲನದ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಬೆಲ್ಲದ ಬೆಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕಬ್ಬಿನ ಲಭ್ಯತೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಎಥೆನಾಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಬೇಡಿಕೆ—ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಬೆಲ್ಲದ ದರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೆಲ್ಲದ ದರದಲ್ಲಿನ ಈ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊರೆ ತಂದಿದೆ.