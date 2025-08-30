ಕಡುಬಡವನನ್ನು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಬೆಳೆ.. ಒಮ್ಮೆ ನೆಟ್ಟರೆ 50 ವರ್ಷ ಹಣದ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ!

Jatropha Farming: ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ರೈತರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಬೀಜಗಳಿಂದ ಬಯೋಡೀಸೆಲ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಕೃಷಿಯ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ದೇಶದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳ ರೈತರು ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸಲು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಜಟ್ರೋಫಾ ಕೃಷಿಯು ರೈತರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಜಟ್ರೋಫಾವನ್ನು ಡೀಸೆಲ್ ಮರ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಸ್ಯದಿಂದ ಪಡೆದ ಬೀಜಗಳಿಂದ ಬಯೋಡೀಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಜಟ್ರೋಫಾ ಕಡಿಮೆ ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬೆಳೆಸಬಹುದಾದ ಸಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೀಜಗಳಿಂದ 25 ರಿಂದ 30 ಪ್ರತಿಶತ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಬಹುದು. ರೈತರು ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 15 ಸಾವಿರದಿಂದ 20 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಡೀಸೆಲ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.
ಜಟ್ರೋಫಾ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು, ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳಿಂದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ನಂತರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಯಗಳು ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಫಲ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ರೈತರು ಈ ಗಿಡವನ್ನು ಹೊಲದ ಸುತ್ತಲೂ ಬೇಲಿಯಾಗಿಯೂ ನೆಡಬಹುದು. ಇದರ ಕೃಷಿಗೆ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಹವಾಮಾನದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.. ಒಮ್ಮೆ ಜಟ್ರೋಫಾ ಸಸ್ಯವನ್ನು ನೆಟ್ಟರೆ, ಅದು 50 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಹ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ.