LIC scheme: ಕೇವಲ 25 ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ 20 ಲಕ್ಷ..! ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದವರನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತೆ ಈ ಸುರಕ್ಷಿತ ಯೋಜನೆ

LIC scheme: ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗಾಗಿ LIC ಜೀವನ ಉಮಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಯ್ಕೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 25 ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ 100 ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಿ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 100 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಖಾತರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
LIC ಜೀವನ ಉಮಂಗ್ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ. ಇದು ಉಳಿತಾಯ, ಆದಾಯ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ನಿರಂತರ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದರಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿಸಿಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಯನ್ನು ನೀವು 15 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಯೋಜನೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು 100 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಾವಿಗೀಡಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಸಿ ಮೊತ್ತ + ಬೋನಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: UPI ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ SEBI ಹೊಸ ನಿಯಮ..! ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವವರು, ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ
LIC ಜೀವನ ಉಮಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ಗಳು ಸಹ ಲಾಭದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಉಳಿತಾಯದೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ವಾರ್ಷಿಕ ಖಾತರಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು 26 ವರ್ಷದವರು 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವಿಮಾ ಮೊತ್ತದ ಪಾಲಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 15,882 ರೂ. ಮತ್ತು 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 47,646 ರೂ. ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಇರಬಹುದು. 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, LIC ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು 40,000 ರೂ. ಅನ್ನು 100 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದು, ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8th Pay Commission: ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುವುದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?
ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಕನಿಷ್ಠ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. + ಬೋನಸ್ (105% ಕವರ್) ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅವರು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಥವಾ ಹಂತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, LIC ಜೀವನ ಉಮಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಆದಾಯ ಖಾತರಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.