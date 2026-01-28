Will Gold Rate Become Cheaper: ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆತುರಪಡಬೇಡಿ... ಬದಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2026-27ರ ಬಳಿಕ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ದರಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದು ಇದರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, 2026-27ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಆಯಾ ವಲಯಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ರತ್ನ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ಉದ್ಯಮವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳು, ದುರ್ಬಲ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ನೀತಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವು ಹೆಚ್ಚು ಕೀರ್ಣವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ, ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮದ ನಾಯಕರು ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ...
ಆಮದು ಸುಂಕ ಇಳಿಕೆ:
ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಮದು ಸುಂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಭರಣ ತಯಾರಕರ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣದ ರತ್ನದ ಕಲ್ಲುಗಳಂತಹ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆಮದು ಸುಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು. ಈ ಒಳಹರಿವುಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತವು ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಸುಂಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಭರಣಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಮದು ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವೆಚ್ಚಗಳು ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತವೆ. ರಫ್ತು ಬೆಲೆಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ತಯಾರಕರು ಜಾಗತಿಕ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಆಶಾವಾದವಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಕಡುಬಡವರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದಿದೆ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್! ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಬಂಗಾರದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಇದೇ ಕಾರಣ..
ಸರಳ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು:
ಆಭರಣ ತಯಾರಕರ ಮತ್ತೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಎಂದರೆ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವುದು. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಗದಪತ್ರಗಳಿಂದಾಗಿ ರಫ್ತುದಾರರು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೇಗವಾದ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್, ಅಪಾಯ-ಆಧಾರಿತ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಬಳಕೆಯು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿತರಣಾ ಸಮಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಆಭರಣ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗುವ ಭಾರತದ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಡಿತ:
ಇತರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಂತೆಯೇ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಳವಳಕಾರಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಶೇ. 3 ರಿಂದ ಶೇ. 1-1.25 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಔಪಚಾರಿಕ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಖರೀದಿಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಖರೀದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಹಣಕಾಸು ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ:
ಸಣ್ಣ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯಮವು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಇಎಂಐ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ರಕ್ಷಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅನುಕೂಲಕರ ಹಣಕಾಸು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸುಸ್ಥಿರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಖರೀದಿಸಲು ಆತುರಪಡಬೇಡಿ.. ಈ ದಿನದಂದೇ ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ನಿಜವಾಗುತ್ತಾ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ?
ಮನೆಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತರುವುದು:
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 24,000 ಟನ್ ಚಿನ್ನವಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಚಿನ್ನವನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈಗಾಗಲೇ ಆಭರಣ ಮಾರಾಟದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಔಪಚಾರಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದರ್ಶ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತರುವ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಉದ್ಯಮವು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಆಮದಿನ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಕ್ರಮವು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೌಶಲ್ಯ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ:
ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೂಡ ಉದ್ಯಮದ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ರಫ್ತು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರವಾಸಿ GST ಮರುಪಾವತಿ ಯೋಜನೆ:
ಪ್ರಮುಖ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ GST ಮರುಪಾವತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಉದ್ಯಮವು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಆಭರಣ ಖರೀದಿಗಳ ಮೇಲೆ GST ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.