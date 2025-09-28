English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Investment vs Fashion : ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ! ಕೇವಲ ಫ್ಯಾಷನ್‌ ಅಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಹೂಡಿಕೆಯ ಜಾಣ್ಮೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಾಭ

Gold jewellery: ಆಭರಣ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರವಲ್ಲ, ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹೂಡಿಕೆ. ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಭರಣಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರೂ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನಗಳಿಂದ ತಯಾರಾದ ಉತ್ತಮ ಆಭರಣಗಳು ಶಾಶ್ವತ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಭಾವನೆಗೂ, ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಗೂ ಸಹಾಯಕ.

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 28, 2025, 07:44 PM IST
  • ಘನ ಚಿನ್ನ, ಪ್ಲಾಟಿನಂ, ವಜ್ರ ಮತ್ತು ಪಚ್ಚೆ, ನೀಲಮಣಿ, ಮುತ್ತುಗಳಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನಗಳಿಂದ ತಯಾರಾಗುವ ಆಭರಣಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುತ್ತವೆ
  • ಹೂಡಿಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ತಜ್ಞರು ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ

Gold jewellery : ಆಭರಣಗಳು ಎಂದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಧರಿಸುವ ವಸ್ತುವಲ್ಲ. ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ, ನೆನಪುಗಳ ಸಂಕೇತ ಮತ್ತು ಅದರಿಗಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಫ್ಯಾಷನ್ ಜಗತ್ತು ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಆಭರಣವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅದರ ಶಾಶ್ವತ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಇಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಭರಣಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಟ್ರೆಂಡಿ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಈ ಆಭರಣಗಳು ದಿನನಿತ್ಯದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇದರ ದೋಷವೆಂದರೆ ಅವು ಕ್ಷಣಿಕ. ಕಡಿಮೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತಯಾರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೇ ಋತುಗಳ ನಂತರ ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಶೈಲಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು ಆದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಲಾಭದಾಯಕವಲ್ಲ.

ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಘನ ಚಿನ್ನ, ಪ್ಲಾಟಿನಂ, ವಜ್ರ ಮತ್ತು ಪಚ್ಚೆ, ನೀಲಮಣಿ, ಮುತ್ತುಗಳಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನಗಳಿಂದ ತಯಾರಾಗುವ ಆಭರಣಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ನೀಡುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳೂ ಆಗಿವೆ. ಕಾಲ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಬದಲಾದರೂ ಇಂತಹ ಆಭರಣಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾಲದೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಏರುತ್ತದೆ.

ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ಆಭರಣದ ತುಂಡು ನೀವು ಧರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ವಸ್ತುವಾಗಿರಬೇಕು. ಅದು ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಬೇಕು ಹೀಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ, ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಆಭರಣವಲ್ಲ, ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಚರಾಸ್ತಿ.

ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು?
ಹೂಡಿಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ತಜ್ಞರು ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ:
ಕಾಲಾತೀತ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು – ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರುವ ಶೈಲಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು.
ಅಸಾಧಾರಣ ಕರಕುಶಲತೆ – ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣಮಟ್ಟ.
ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ – ಖಚಿತತೆ ನೀಡುವ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ.

ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ನೀವು ಕೇವಲ ಆಭರಣವನ್ನೇ ಖರೀದಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಇಂದಿನ ಆಭರಣಗಳು ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರವಲ್ಲ, ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಶೈಲಿಗೆ ತಕ್ಕ ತುಣುಕು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅದರ ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯವು ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಧರಿಸುತ್ತೀರಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.

ಆಭರಣದ ನಿಜವಾದ ಸೌಂದರ್ಯ ಅದರ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಆಭರಣವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಬೆರೆತು, ದೈನಂದಿನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರವಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಲಾ ರೂಪ – ಭಾವನೆ, ಕರಕುಶಲತೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಸಂಯೋಜನೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಅಮೂಲ್ಯ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ, ಅದನ್ನು ಹೂಡಿಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯೋಚಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಣ್ಮೆಯ ನಡೆ.
 

