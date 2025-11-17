English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಜಿಯೋದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ಲಾನ್ ಘೋಷಣೆ..! ಕೇವಲ 448 ರೂ ಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಭಾರೀ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು..!

ಜಿಯೋದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ಲಾನ್ ಘೋಷಣೆ..! ಕೇವಲ 448 ರೂ ಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಭಾರೀ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು..!

ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಮತ್ತು ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆಗಳನ್ನು ಬಯಸುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ, ಈ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ಲಾನ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 17, 2025, 03:58 PM IST
  • ಈ ಯೋಜನೆಯು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮಾನ್ಯತೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
  • ಈ ಪ್ಯಾಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ಜಿಯೋ ಪೂರ್ಣ 84 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ
  • ಇದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿದೆ

ಜಿಯೋದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ಲಾನ್ ಘೋಷಣೆ..! ಕೇವಲ 448 ರೂ ಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಭಾರೀ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು..!

 ಜಿಯೋ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೂ. 448 ಪ್ಲಾನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಲು ಮೌಲ್ಯಯುತ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಆಫರ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.84 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 1,000 SMS ಮತ್ತು ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.ಅಲ್ಲದೆ, ಜಿಯೋ ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಜಿಯೋ ಕ್ಲೌಡ್ ಚಂದಾ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗಲಿದೆ.ಜಿಯೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಎರಡೂ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ: ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ..!

ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಜಿಯೋ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಜಿಯೋದ ವಾಯ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್, ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ.448 ಇರಲಿದೆ.ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಸಿ ಕರೆ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಚಿಸುವವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಮತ್ತು ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆಗಳನ್ನು ಬಯಸುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ, ಈ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಜಿಯೋ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಜಿಯೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಮೆರಿಕ, ಬ್ರಿಟನ್ ಅಲ್ಲ.. ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ವೀಸಾ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಶ್ರೀಮಂತರೇ ಹೋಗಲು ಹಿಂಜರಿಯುವ ರಾಷ್ಟ್ರವಿದು.

ಜಿಯೋದ 448 ರೂಪಾಯಿ ಯೋಜನೆ:

ಈ ಯೋಜನೆಯು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮಾನ್ಯತೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಈ ಪ್ಯಾಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ಜಿಯೋ ಪೂರ್ಣ 84 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ, ಇದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿದೆ.ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸುಮಾರು ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಆಗಾಗ್ಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಕರೆಗಳು ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿವೆ.ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು 1,000 SMS ಕಳುಹಿಸಬಹುದು.

ಜಿಯೋ ಕ್ಲೌಡ್ ಮತ್ತು ಜಿಯೋ ಟಿವಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಉಚಿತ:

ಈ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 1000 ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸದ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.ಈ ಪ್ಲಾನ್ ನಿಂದ ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ.ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ಜಿಯೋ ಉಚಿತ ಜಿಯೋ ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಜಿಯೋ ಕ್ಲೌಡ್ ಚಂದಾವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. 

