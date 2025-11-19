English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • Jio ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ : 3 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆಗಳು, 20GB ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೇಟಾ! ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಫ್ರೀ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್

Jio ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ : 3 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆಗಳು, 20GB ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೇಟಾ! ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಫ್ರೀ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್

ಈ ಯೋಜನೆಯು ಅದರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Nov 19, 2025, 08:54 PM IST
  • ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆ
  • ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು 90 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಯೋಜನೆ
  • ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್‌ನ ಸಿಂಧುತ್ವವು 90 ದಿನಗಳು.

Trending Photos

ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು.. ಎಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿಯಿದ್ರೂ ಖರೀದಸಲು ಸುಲಭ ಈ 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ
camera icon11
9 Carats Gold
ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು.. ಎಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿಯಿದ್ರೂ ಖರೀದಸಲು ಸುಲಭ ಈ 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ
ಇಪಿಎಸ್-95 ಪಿಂಚಣಿ ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಇಪಿಎಫ್ಒ: ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್
camera icon6
EPS 95 Pension
ಇಪಿಎಸ್-95 ಪಿಂಚಣಿ ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಇಪಿಎಫ್ಒ: ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್
ಒಂದು ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಿತ್ತು ತೆಗೆದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕೂದಲು ಬಿಳಿಯಾಗುತ್ತವೆಯೇ? ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ
camera icon6
gray hair
ಒಂದು ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಿತ್ತು ತೆಗೆದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕೂದಲು ಬಿಳಿಯಾಗುತ್ತವೆಯೇ? ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ-ಬುಧನ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು, ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ
camera icon5
Mercury Transit of Venus in Libra
ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ-ಬುಧನ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು, ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ
Jio ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ : 3 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆಗಳು, 20GB ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೇಟಾ! ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಫ್ರೀ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್

ಜನಪ್ರಿಯ ಟೆಲಿಕಾಂ ಆಪರೇಟರ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ 20GB ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು 90 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಅದರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್, ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಸಿಂಧುತ್ವದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ 899. ರೂ.  ಈ ಪ್ಲಾನ್ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್‌ನ ಸಿಂಧುತ್ವವು 90 ದಿನಗಳು. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರು ಪದೇ ಪದೇ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : AI ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ ಗೂಗಲ್ ಸಿಇಓ ಸುಂದರ್ ಪಿಚ್ಚೈ..!

ಈ ಯೋಜನೆಯು ಒಟ್ಟು 200GB ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2GB ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾ ಜೊತೆಗೆ 20GB ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೇಟಾ ಸೇರಿದೆ. ಕರೆ ಮತ್ತು SMS ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಬಳಕೆದಾರರು ಎಲ್ಲಾ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನಿಯಮಿತ ಧ್ವನಿ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.  ಪ್ರತಿದಿನ 100 SMS ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಆಯ್ಕೆ ಕೂಡಾ ಇದೆ. 

ಹಬ್ಬದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀಚಾರ್ಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಉಚಿತ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ChatGPT ಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಡಲು ಮುಂದಾದ Google Gemini..! ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು..!

ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ JioAICloud ಗೆ  ಅಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 18 ರಿಂದ 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 18 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ Google Gemini Pro ಯೋಜನೆಗೆ ಉಚಿತ ಅಕ್ಸೆಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ. ಅರ್ಹ ಚಂದಾದಾರರು ಅನಿಯಮಿತ 5G ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಡೇಟಾ, ದೀರ್ಘ ಮಾನ್ಯತೆ ಮತ್ತು OTT ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಪ್ರಬಲ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

JioJio Recharge PlanJio OfferJio Unlimited Offer

Trending News