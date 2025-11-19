ಜನಪ್ರಿಯ ಟೆಲಿಕಾಂ ಆಪರೇಟರ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ 20GB ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು 90 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಅದರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್, ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಸಿಂಧುತ್ವದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ 899. ರೂ. ಈ ಪ್ಲಾನ್ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ನ ಸಿಂಧುತ್ವವು 90 ದಿನಗಳು. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರು ಪದೇ ಪದೇ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯು ಒಟ್ಟು 200GB ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2GB ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾ ಜೊತೆಗೆ 20GB ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೇಟಾ ಸೇರಿದೆ. ಕರೆ ಮತ್ತು SMS ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಬಳಕೆದಾರರು ಎಲ್ಲಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ಅನಿಯಮಿತ ಧ್ವನಿ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರತಿದಿನ 100 SMS ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಆಯ್ಕೆ ಕೂಡಾ ಇದೆ.
ಹಬ್ಬದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀಚಾರ್ಜ್ನೊಂದಿಗೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಉಚಿತ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ JioAICloud ಗೆ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 18 ರಿಂದ 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 18 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ Google Gemini Pro ಯೋಜನೆಗೆ ಉಚಿತ ಅಕ್ಸೆಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ. ಅರ್ಹ ಚಂದಾದಾರರು ಅನಿಯಮಿತ 5G ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಡೇಟಾ, ದೀರ್ಘ ಮಾನ್ಯತೆ ಮತ್ತು OTT ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಪ್ರಬಲ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.