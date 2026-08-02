/ಜಿಯೋ ಹೋಮ್: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 3 ಹೊಸ ಪ್ಯಾಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಸಮಗ್ರ ಜಿಯೋ ಹೋಮ್ ಬ್ರಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಹೋಮ್ ಎಂಟರ್ ಟೈನ್ ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ವೈಫೈ, ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಲೈವ್ ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಟಾಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ 400 ರೂ.ಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಆಲ್-ಇನ್-ಒನ್ ಹೋಮ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕನ್ನಡ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಶೋಗಳನ್ನೂ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಜಿಯೋ ಹೋಮ್ ದಕ್ಷಿಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಿವಿ ಅಡಚಣೆಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ನವೀಕರಿಸಿದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಅನುಭವದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು:
* ಫೈಬರ್-ಡೆಲಿವರಿ ಲೈವ್ (ತಡೆರಹಿತ ವೀಕ್ಷಣೆ): ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಮುಂಗಾರು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಹವಾಮಾನ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ನಿರಂತರ, ತಡೆರಹಿತ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
* ಪ್ಲೇ, ಪಾಸ್ ಮತ್ತು ರಿವೈಂಡ್: ಲೈವ್ ಟಿವಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ವೀಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕನ್ನಡ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು, ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಅಥವಾ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಸಾರದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನೂ ಎಂದಿಗೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ
* 1,000+ ಎಚ್ಡಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 200+ ಲೈವ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳು: ಮನರಂಜನೆ, ಸುದ್ದಿ, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ 200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೈ-ಡೆಫಿನಿಷನ್ (ಎಚ್ಡಿ) ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 1,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೈವ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
* 12+ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಒಟಿಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು: ಸನ್ ಎನ್ಎಕ್ಸ್ಟಿ, ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್, ಝೀ 5, ಸೋನಿ ಲಿವ್ ಮತ್ತು 7 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಗುಚ್ಛವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
* *ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್: ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ-ಪರದೆಯ ಟಿವಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡಲಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏಕೀಕರಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. *
* ಉಚಿತ ಹೋಮ್ ಸೇವೆ: ವೃತ್ತಿಪರರಿಂದ ಅಳವಡಿಕೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಶೂನ್ಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ವಿವರವಾದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡುಗೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು: ವಿವಿಧ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜಿಯೋಹೋಮ್ ಅನೇಕ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ:
1. TV ಓನ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್
* ಮಾಸಿಕ ದರ: ತಿಂಗಳಿಗೆ 400 ರೂ.
* ಪ್ಲಾನ್ ಟೈಪ್: ಜಿಯೋಹೋಮ್ ಟಿವಿ
* ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: 1,000+ ಲೈವ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳು (200+ ಎಚ್ಡಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ), 12+ ಗುಂಪು ಮಾಡಿದ ಒಟಿಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು, ಪ್ಲೇ / ಪಾಸ್ ಲೈವ್ ಟಿವಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
* ಯೋಜನೆಗಳು: 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,000 ರೂ. ಅಥವಾ 5 ತಿಂಗಳಿಗೆ 2,000 ರೂ.
* ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಫರ್: 12 ಮನರಂಜನಾ ಒಟಿಟಿ ಆ್ಯಪ್.ಗಳು ಉಚಿತ
2. ವೈಫೈ + ಟಿವಿ + ಒಟಿಟಿ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳು
* 30 ಎಂಬಿಪಿಎಸ್ ಪ್ಯಾಕ್
* ಮಾಸಿಕ ದರ: ತಿಂಗಳಿಗೆ 555 ರೂ.
* ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: 1,000+ ಲೈವ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಗಳು ಮತ್ತು 12 ಒಟಿಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗಳೊಂದಿಗೆ 30 ಎಂಬಿಪಿಎಸ್ ಅನಿಯಮಿತ ವೈಫೈ.
* ಯೋಜನೆಗಳು: 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ 2,222 ರೂ. ಮತ್ತು 1 ತಿಂಗಳು ಉಚಿತ.
* 100 ಎಂಬಿಪಿಎಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ (ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ): ಮಾಸಿಕ ಸುಂಕ: ತಿಂಗಳಿಗೆ 707 ರೂ.
* ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: 1,000+ ಲೈವ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಗಳು ಮತ್ತು 12 ಒಟಿಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗಳೊಂದಿಗೆ 100 ಎಂಬಿಪಿಎಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಫಾಸ್ಟ್ ವೈಫೈ.
* ಯೋಜನೆಗಳು: 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ 2,122 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು 1 ತಿಂಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
3. ವೈಫೈ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್
* 30 ಎಂಬಿಪಿಎಸ್ ಪ್ಯಾಕ್
* ಮಾಸಿಕ ದರ: ತಿಂಗಳಿಗೆ 450 ರೂ.
* ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಮನೆಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ವೈಫೈ ಕವರೇಜ್.
* ಯೋಜನೆಗಳು: 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,100 ರೂ. ಅಥವಾ 5 ತಿಂಗಳಿಗೆ 2,200 ರೂ.
* 100 ಎಂಬಿಪಿಎಸ್ ಪ್ಯಾಕ್: ಮಾಸಿಕ ಸುಂಕ: ತಿಂಗಳಿಗೆ 600 ರೂ.
* ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಹೈ-ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಮಲ್ಟಿ-ಡಿವೈಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ.
* ವೆಲ್ ಕಮ್ ಆಫರ್: 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,500 ರೂ. ಅಥವಾ 5 ತಿಂಗಳಿಗೆ 3,000 ರೂ.