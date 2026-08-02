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ಜಿಯೋ ಹೋಮ್: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 3 ಹೊಸ ಪ್ಯಾಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ

ಫೈಬರ್-ಡೆಲಿವರಿ ಲೈವ್ (ತಡೆರಹಿತ ವೀಕ್ಷಣೆ): ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಮುಂಗಾರು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಹವಾಮಾನ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ನಿರಂತರ, ತಡೆರಹಿತ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

Written ByManjunath Naragund
Published: Aug 02, 2026, 06:27 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 06:27 PM IST
ಜಿಯೋ ಹೋಮ್: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 3 ಹೊಸ ಪ್ಯಾಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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