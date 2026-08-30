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ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ‘ಜಿಯೋ ಸುನಾಮಿ’: ₹37,700 ಕೋಟಿ IPOಗೆ SEBI ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್!

Jio Platforms ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಕಾಂ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ಜಿಯೋಗೆ 524.4 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರು ಇದ್ದರು ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ DRHP ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾಲನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ.

Published: Aug 30, 2026, 03:25 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 03:25 PM IST
ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ‘ಜಿಯೋ ಸುನಾಮಿ’: ₹37,700 ಕೋಟಿ IPOಗೆ SEBI ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್!

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