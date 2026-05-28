Jio OTT Pack: ಭಾರತೀಯ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿರುವ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಇದೀಗ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಹೊಸ OTT ಪ್ಯಾಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕೇವಲ ₹200 ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಈ ಪ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು OTT ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಪ್ರವೇಶ, 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ 5G ಡೇಟಾ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜಿಯೋ ಈ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಹೊಸ OTT ಪ್ಯಾಕ್ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಸಿನಿಮಾಗಳು, ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್, ಲೈವ್ ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಜಿಯೋ ನೀಡುತ್ತಿರುವ 15 OTT ಆ್ಯಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು ಸೇರಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಈ ಪ್ಯಾಕ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ 5G ಡೇಟಾ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜಿಯೋ 5G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್, ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡೌನ್ಲೋಡ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಲಿದೆ.
ಜಿಯೋ ಈಗಾಗಲೇ ಕಡಿಮೆ ದರದ ಡೇಟಾ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೇಗವಾದ 5G ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದೀಗ OTT ಮನರಂಜನೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಪ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೆಳೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಮನರಂಜನೆ ವೀಕ್ಷಿಸುವವರನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಪ್ಲಾನ್ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಟೆಲಿಕಾಂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ OTT ಪ್ಲಾನ್ಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದು, Airtel ಮತ್ತು Vi ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೂ ಜಿಯೋ ಹೊಸ ಪ್ಯಾಕ್ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮನರಂಜನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ಇದೀಗ OTT ಆಧಾರಿತ ಪ್ಲಾನ್ಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಯ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದರಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ₹200 ದರದ ಜಿಯೋ ಹೊಸ OTT ಪ್ಯಾಕ್ ಮನರಂಜನೆ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಟೆಲಿಕಾಂ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.