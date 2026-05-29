ಈ ಪ್ಲಾನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ JioHotstar ಮೊಬೈಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವುದು. ಇದರ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಸಿನಿಮಾಗಳು, ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್, ಲೈವ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮನರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
Jio Rs 79 Plan: ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಯಾಗಿರುವ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ಇದೀಗ ₹79 ಪ್ಲಾನ್ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು OTT ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಬಜೆಟ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಜಿಯೋ ₹79 ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ 30 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಟ್ಟು 3GB ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಡೇಟಾ ಮಿತಿ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕವೂ 64Kbps ವೇಗದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಈ ಪ್ಲಾನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ JioHotstar ಮೊಬೈಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವುದು. ಇದರ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಸಿನಿಮಾಗಳು, ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್, ಲೈವ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮನರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. IPL ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಸಾರಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಪ್ಲಾನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದು ಡೇಟಾ ಆಡ್-ಆನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ವಾಯ್ಸ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು SMS ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸೇರಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಕ್ರಿಯ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಜಿಯೋ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೇಟಾ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ದಿನನಿತ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಡೇಟಾ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವವರು ಮತ್ತು OTT ಕಂಟೆಂಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಟೆಲಿಕಾಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ OTT-ಬಂಡಲ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಸೆಳೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಜನತೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.