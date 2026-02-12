English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Jio Link Plans: ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 5GB ಡೇಟಾ! 28 ದಿನ ಉಚಿತ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 12, 2026, 10:40 PM IST
  • ಒಂದೇ ರೀಚಾರ್ಜ್‌ಗೆ 28 ದಿನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ
  • ಉಚಿತವಾಗಿ 96GB ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೇಟಾ ಲಭ
  • ದಿನಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 5GB ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್

Jio Link Plans: ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 5GB ಡೇಟಾ! 28 ದಿನ ಉಚಿತ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ

Jio Link Plans: ನೀವು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆಯೇ? ದಿನಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ 1.5GB ಅಥವಾ 2GB ಡೇಟಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ (Reliance Jio) ಹೆಚ್ಚು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಸುವವರಿಗಾಗಿಯೇ ವಿಶೇಷವಾದ ‘ಜಿಯೋ ಲಿಂಕ್’ (JioLink) ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 5GB ಡೇಟಾ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಉಚಿತ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ! ಬನ್ನಿ ಆ 3 ರೀಚಾರ್ಜ್‌ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...

ಅರ್ಧ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ (Rs 4199 ಪ್ಲಾನ್)

ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡದಿದ್ದರೆ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ

* ದರ: 4,199 ರೂಪಾಯಿ
* ಡೇಟಾ: ಪ್ರತಿದಿನ 5GB ಡೇಟಾ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 96GB ಡೇಟಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ!
* ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ: ಇದು 168 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಆಫರ್‌ನಡಿ ನಿಮಗೆ 28 ದಿನಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು 196 ದಿನಗಳ ಲಾಭ!

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವರ್ಷಕ್ಕೆ 8,000 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನ ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಗಣಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ರಾಶಿಗಟ್ಟಲೇ ಬಂಗಾರವಿರುವ ಏಕೈಕ ಜಾಗವಿದು..

ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲಾನ್ (Rs 2,099 ಪ್ಲಾನ್)

ಮಧ್ಯಮ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಡೇಟಾ ಬೇಕೆನ್ನುವವರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ದರ: 2,099 ರೂಪಾಯಿ

ಡೇಟಾ: ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿದಿನ 5GB ಡೇಟಾ ಸಿಗಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 48GB ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡೇಟಾ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ: ಇದು 84 ದಿನಗಳ ಪ್ಲಾನ್. ಆದರೆ ಜಿಯೋ ಕಡೆಯಿಂದ 14 ದಿನಗಳ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಟ್ರಯಲ್ ಪ್ಲಾನ್ (Rs 699 ಪ್ಲಾನ್)

ನೀವು ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಈ ಸಣ್ಣ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕಿಸಬಹುದು.

ದರ: 699 ರೂಪಾಯಿ
ಡೇಟಾ: ದಿನಕ್ಕೆ 5GB ಡೇಟಾ + 16GB ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೇಟಾ ಉಚಿತ.
ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ: 28 ದಿನಗಳು.

ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

ಬೆಲೆ (Price)    ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ Free Offer  ಒಟ್ಟು ಉಚಿತ ಡೇಟಾ
₹4,199 168 ದಿನ 28 ದಿನ ಉಚಿತ  96GB FREE
₹2,099  84 ದಿನ 14 ದಿನ ಉಚಿತ   48GB FREE
₹699 28 ದಿನಗಳು     16GB FREE

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುರಿತು ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ವರದಿ! ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ..

ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ JioTV ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಯೋ ಆಪ್‌ಗಳ ಉಚಿತ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕರೆ (Voice Call) ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್ (SMS) ಸೌಲಭ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ‘JioLink’ (ಜಿಯೋ ಲಿಂಕ್) ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ರೀಚಾರ್ಜ್‌ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ಮೋಡೆಮ್ (Modem) ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಮೈ ಜಿಯೋ (MyJio) ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್‌ಗೆ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

