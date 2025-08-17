Reliance Jio Plan: ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಹಲವು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಯೋ ತನ್ನ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಹಲವು ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದೆ. ಜಿಯೋ ಅಂತಹ ಹಲವು ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ನೀವು ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಜಿಯೋ 900 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಯೋಜನೆ
ಜಿಯೋ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ 900 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 895 ರೂಪಾಯಿ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ದೈನಂದಿನ ವೆಚ್ಚ ಕೇವಲ 2.66 ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ 3 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಡೇಟಾ, SMS ಮತ್ತು ಕರೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್.. ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ವಸ್ತುಗಳು ಲಭ್ಯ! ಗೃಹಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಂಭ್ರಮ..
336 ದಿನಗಳವರೆಗೆ 24GB ಡೇಟಾ (28 ದಿನಗಳವರೆಗೆ 2GB). ಇದು 28 ದಿನಗಳವರೆಗೆ 50 SMSಗಳು, JioTV, JioCinema ಮತ್ತು JioCloudಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿರಳವಾಗಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕರೆ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಡೇಟಾ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಉಚಿತ OTT ಹೊಂದಿರುವ ಜಿಯೋ ಯೋಜನೆಗಳು
ಅನೇಕ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ OTT ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಹಲವು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಿಂದ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ
ಜಿಯೋ 198 ರೂ. ಯೋಜನೆ
ಇದು ಜಿಯೋದ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ದಿನಕ್ಕೆ 2GB ಡೇಟಾದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಕೇವಲ 14 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ದಿನಕ್ಕೆ 2GB ಡೇಟಾ, ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMS ಮತ್ತು ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಜಿಯೋ ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಜಿಯೋ AI ಕ್ಲೌಡ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಅನಿಯಮಿತ 5G ಡೇಟಾದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
200 ರೂ. ಒಳಗಿನ ಜಿಯೋ, ಏರ್ಟೆಲ್ & VI ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೋಜನೆಗಳು
ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಕರೆ, ಡೇಟಾ, SMSನಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಜಿಯೋ, ಏರ್ಟೆಲ್, Vi 200 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಅವರು ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ, ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾ, SMS ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.