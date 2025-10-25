English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
JIO Plan : ದಿನಕ್ಕೆ 3GB ಡೇಟಾ.. ಉಚಿತ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್, ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್.. ಅದ್ಭುತ ಪ್ಲಾನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ...!

ಜಿಯೋ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮೂಲ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.ಇದರರ್ಥ ಅವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 25, 2025, 12:25 PM IST
JIO Plan : ದಿನಕ್ಕೆ 3GB ಡೇಟಾ.. ಉಚಿತ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್, ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್.. ಅದ್ಭುತ ಪ್ಲಾನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ...!

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ, ಉಚಿತ ಸಂದೇಶಗಳು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಜಿಯೋ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.ಈ ಬಾರಿ, ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಕರೆ ಜೊತೆಗೆ, ದಿನಕ್ಕೆ 3GB ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈಗ ಯೋಜನೆಯ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಜಿಯೋ 3GB ಡೇಟಾ ಪ್ಲಾನ್:

ಈ ಪ್ಲಾನ್ ರೂ.1799 ಬೆಲೆಯದ್ದಾಗಿದ್ದು, 84 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಇದು 90 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಉಚಿತ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ, ಅನಿಯಮಿತ ಧ್ವನಿ ಕರೆ ಮತ್ತು 100 SMS ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಅನಿಯಮಿತ 5G ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 3GB ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 13 ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ₹27 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅಸ್ತು: ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ

ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತ:

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಈ ಯೋಜನೆಯು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮೂಲ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಅವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಈ ಯೋಜನೆಯು ಜಿಯೋ ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಜಿಯೋ ಎಐ ಕ್ಲೌಡ್‌ಗೆ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶನಿ-ಗುರುವಿನ ಅಪರೂಪದ ಸಂಗಮ: 100 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಪರ್ವಕಾಲ, ನಷ್ಟ ದೂರಾಗಿ ಲಾಭದ ಟೈಂ ಶುರು

ಜಿಯೋ ರೂ. 1199 ಯೋಜನೆ:

ಈ ಯೋಜನೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿ ಎನಿಸಿದರೆ, ಜಿಯೋ ನಿಮಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಅಗ್ಗದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರೂ. 1799 ಯೋಜನೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗ್ಗದ ರೂ. 1199 ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.ಈ ಯೋಜನೆಯು 84 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.ಈ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯು 3GB ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾ, ಅನಿಯಮಿತ 5G ಡೇಟಾ, ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMS ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪ್ಯಾಕ್ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ಗೆ 3 ತಿಂಗಳ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

About the Author
