Jio Plan: ಕೇವಲ 79 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಜಿಯೋದಿಂದ ಅದ್ಭುತ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್

ವಾರ್ಷಿಕ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಯೋಜನೆಯ ಬೆಲೆ 499 ರೂ. ಇದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಸೂಪರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 24, 2026, 09:23 AM IST
  • ಜನಪ್ರಿಯ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಸಿಕ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ
  • ಕಂಪನಿಯು ಮೂರು ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಹಂತಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ
  • ಕೇವಲ 79 ರೂ.ಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಯೋಜನೆ

Jio Plan: ಕೇವಲ 79 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಜಿಯೋದಿಂದ ಅದ್ಭುತ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್

Jio recharge plan: ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ತನ್ನ ಮಾಸಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಕಂಪನಿಯು ಮೂರು ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಹಂತಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ಮಾಸಿಕ, ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಹೇಳಿದೆ. ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಮಾಸಿಕ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO ಮಹತ್ವದ ನಡೆ: ಪಿಎಫ್‌ ವಿತ್‌ ಡ್ರಾ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ.. ಇನ್ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ

ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಾರಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯ ಯೋಜನೆಗಳು 79 ರೂ.ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಬೆಲೆಯು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು 149 ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಯೋಜನೆಯ ಬೆಲೆ 499 ರೂ. ಇದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಸೂಪರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲಾನ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ 149 ರೂ., ಪ್ರತಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ 349 ರೂ ಮತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1099 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ಲಾನ್ 299 ರೂ.ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಪ್ಲಾನ್ 699. ರೂ., ಜಿಯೋಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ಲಾನ್ 2199 ರೂ. ಇದೆ. ಈ ಮೂರು ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Train ticket discount: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಿಂದ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

