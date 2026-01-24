Jio Plan: ಕೇವಲ 79 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಜಿಯೋದಿಂದ ಅದ್ಭುತ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್

Jio recharge plan: ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ತನ್ನ ಮಾಸಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಮೂರು ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಹಂತಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ಮಾಸಿಕ, ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಹೇಳಿದೆ. ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಮಾಸಿಕ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಾರಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯ ಯೋಜನೆಗಳು 79 ರೂ.ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಬೆಲೆಯು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು 149 ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಯೋಜನೆಯ ಬೆಲೆ 499 ರೂ. ಇದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಸೂಪರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲಾನ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ 149 ರೂ., ಪ್ರತಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ 349 ರೂ ಮತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1099 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ಲಾನ್ 299 ರೂ.ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಪ್ಲಾನ್ 699. ರೂ., ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ಲಾನ್ 2199 ರೂ. ಇದೆ. ಈ ಮೂರು ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ.
