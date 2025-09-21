English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಜಿಯೋ 77 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಪರ್ ಪ್ಲಾನ್.. ಡೇಟಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, OTT ಪ್ರಯೋಜನಗಳೂ ಸಹ ಸಿಗಲಿವೆ!

Reliance Jio 77 Rupees Plan: ಖಾಸಗಿ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಯಾದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಬಂಪರ್ ಪ್ಲಾನ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ 77 ರೂಪಾಯಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ? ತಿಳಿಯಿರಿ... 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 21, 2025, 06:23 PM IST
  • ಖಾಸಗಿ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಯಾದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ
  • ಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಬಂಪರ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್
  • ಡೇಟಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, OTT ಪ್ರಯೋಜನಗಳೂ ಸಹ ಸಿಗಲಿವೆ!

Trending Photos

ಕಿಸನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಸುಲಭ ಸಾಲ...! ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ..!
camera icon5
Agriculture loan
ಕಿಸನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಸುಲಭ ಸಾಲ...! ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ..!
ಶನಿ ಸಂಚಾರ: ಈ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ.. ಎಲ್ಲಾ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುವ ಸುವರ್ಣಕಾಲ!
camera icon7
Shani Gochara effect
ಶನಿ ಸಂಚಾರ: ಈ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ.. ಎಲ್ಲಾ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುವ ಸುವರ್ಣಕಾಲ!
ಕೇವಲ 3.50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 33KM ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಈ 5-ಸೀಟರ್ ಮಾರುತಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿ
camera icon5
maruti suzuki
ಕೇವಲ 3.50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 33KM ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಈ 5-ಸೀಟರ್ ಮಾರುತಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿ
ಸಕ್ಕರೆ ಜೊತೆ ಈ ಒಂದು ಎಲೆ ತಿಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾಡಲ್ಲ.!
camera icon7
Neem
ಸಕ್ಕರೆ ಜೊತೆ ಈ ಒಂದು ಎಲೆ ತಿಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾಡಲ್ಲ.!
ಜಿಯೋ 77 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಪರ್ ಪ್ಲಾನ್.. ಡೇಟಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, OTT ಪ್ರಯೋಜನಗಳೂ ಸಹ ಸಿಗಲಿವೆ!

ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಹಲವು ಬಂಪರ್ ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತನ್ನ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೂ. 77 ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ನೀವು ಡೇಟಾ ಜೊತೆಗೆ OTT ಪ್ರಯೋಜನ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದು ಡೇಟಾ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಡೇಟಾದೊಂದಿಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದರೊಂದಿಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು 3gb ಡೇಟಾ ಉಚಿತ OTT ಅನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸೋನಿ ಲೈವ್ ಸಹ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಐದು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೋನಿ ಲೈವ್ ಪ್ರಯೋಜನವು 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೌಕರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ.. ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ..!

ಇದಲ್ಲದೆ ಜಿಯೋ ಟಿವಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಐಒಎಸ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ರೂ. 39 ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು 3gb ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ನೀವು ರೂ. 49 ರೊಂದಿಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ದಿನದ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ 25 GB ಡೇಟಾವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ 64 KBBS ಡೇಟಾ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ರೂ. 29 ಪ್ಲಾನ್ ಕೂಡ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2GB ಡೇಟಾ ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ನೀಡುವ ಬಂಪರ್ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಂದಿನಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಗುಡ್​ನ್ಯೂಸ್ : ದರ ಇಳಿಕೆ ಸಂಬಂಧ KMF ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ : ಶೇ 7 ರಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಕಡಿತ ಸಾಧ್ಯತೆ

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Jio Recharge PlanJio Rs 77 planJio OTT plan

Trending News