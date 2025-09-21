ಜಿಯೋ 77 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಪರ್ ಪ್ಲಾನ್.. ಡೇಟಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, OTT ಪ್ರಯೋಜನಗಳೂ ಸಹ ಸಿಗಲಿವೆ!

ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಹಲವು ಬಂಪರ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತನ್ನ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೂ. 77 ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ನೀವು ಡೇಟಾ ಜೊತೆಗೆ OTT ಪ್ರಯೋಜನ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದು ಡೇಟಾ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿದೆ.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಡೇಟಾದೊಂದಿಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದರೊಂದಿಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು 3gb ಡೇಟಾ ಉಚಿತ OTT ಅನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸೋನಿ ಲೈವ್ ಸಹ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಐದು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೋನಿ ಲೈವ್ ಪ್ರಯೋಜನವು 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೌಕರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ.. ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ..!
ಇದಲ್ಲದೆ ಜಿಯೋ ಟಿವಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಐಒಎಸ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ರೂ. 39 ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು 3gb ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ನೀವು ರೂ. 49 ರೊಂದಿಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ದಿನದ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ 25 GB ಡೇಟಾವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ 64 KBBS ಡೇಟಾ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ರೂ. 29 ಪ್ಲಾನ್ ಕೂಡ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2GB ಡೇಟಾ ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ನೀಡುವ ಬಂಪರ್ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಂದಿನಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ : ದರ ಇಳಿಕೆ ಸಂಬಂಧ KMF ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ : ಶೇ 7 ರಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಕಡಿತ ಸಾಧ್ಯತೆ