Jio Rs 1299 Plan: ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಯಾದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ತನ್ನ ₹1299 ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಡೇಟಾ, ಉಚಿತ OTT ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಈಗ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ OTT ಕಂಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿಯರು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಟೆಕ್ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, Jio ₹1299 ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ 84 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ 2GB ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿದಿನ 100 SMS ಸೌಲಭ್ಯವೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 5G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ 5G ಡೇಟಾ ಬಳಕೆಯ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ.
ಈ ಪ್ಲಾನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ OTT ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗಳು. ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ Netflix Mobile ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ JioTV, JioCinema ಹಾಗೂ JioCloud ಸೇವೆಗಳ ಲಾಭ ಕೂಡ ಸಿಗಲಿದೆ. OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಟೆಕ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಪ್ರಕಾರ, ದಿನನಿತ್ಯ ಸಿನಿಮಾ, ವೆಬ್ಸಿರೀಸ್, IPL ಹಾಗೂ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ನೋಡುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವರ್ಕ್ ಫ್ರಂ ಹೋಮ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಹಾಗೂ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುವವರಿಗೆ 2GB ಡೇಟಾ ಪ್ಯಾಕ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳ ನಡುವೆ OTT ಆಧಾರಿತ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. Airtel ಹಾಗೂ Vi ಕೂಡ ಹಲವು OTT ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ Jio ತನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭದ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ಬಳಕೆದಾರರು OTT ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಲಾಭಗಳನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಡೇಟಾ ಪ್ಲಾನ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.