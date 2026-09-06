/Jio ₹859 Recharge Plan: 84 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ, ಪ್ರತಿದಿನ 2GB ಡೇಟಾ; JioHotstar ಕೂಡ ಫ್ರೀ!

Jio ₹859 Recharge Plan: ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ Jio, ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಡೇಟಾ, ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆಗಳು, SMS ಹಾಗೂ OTT ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಬಯಸುವ ಬಳಕೆದಾರರನನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಂಪನಿ ವಿವಿಧ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ ಬಳಸುವವರಿಗೆ 2GB ಡೇಟಾ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಅಂತಹ ಪ್ಲಾನ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ₹859ರ Jio ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆ ಕೂಡ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ 2GB ಡೇಟಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೀರ್ಘ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ, ಅನಿಯಮಿತ ವಾಯ್ಸ್ ಕರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ 100 SMS ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ OTT ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ JioHotstar ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೂ ಲಭ್ಯವಿವೆ ಎಂದು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
₹859 Jio ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಿಗಲಿದೆ?
Jioನ ₹859 ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ ಇದರ 84 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಸುಮಾರು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 2GB ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. 84 ದಿನಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಧಿಯನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು 168GB ಡೇಟಾ ಬಳಸುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ದಿನನಿತ್ಯ YouTube ವೀಕ್ಷಣೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆ, ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲಿಂಗ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಬಹುದು. ಡೇಟಾ ಪ್ರಯೋಜನದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕರೆಗಳ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಕರೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ 100 SMS ಕಳುಹಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಅವಧಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
JioHotstar ಸೇರಿದಂತೆ OTT ಪ್ರಯೋಜನ
ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಗ್ರಾಹಕರು ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಕರೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ OTT ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ₹859ರ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ JioHotstar ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು OTT ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ ಎಂದು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಸಿನಿಮಾ, ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮನರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವವರಿಗೆ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ OTT ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯ ಅವಧಿ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು Jioನ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
₹749 ಪ್ಲಾನ್ ಕೂಡ ಗಮನಾರ್ಹ
Jio ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ₹859ರ ಜೊತೆಗೆ ₹749ರ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 2GB ಡೇಟಾ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 20GB ಡೇಟಾ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ₹749 ಪ್ಲಾನ್ನ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ 72 ದಿನಗಳು. ಇದರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿಯಮಿತ ವಾಯ್ಸ್ ಕರೆ & ಪ್ರತಿದಿನ 100 SMS ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. JioHotstar ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು OTT ಪ್ರಯೋಜನಗಳೂ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ 2GB ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾ ಬೇಕಿರುವವರು ₹749 ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಬೇಕಿರುವವರಿಗೆ ₹859 ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಬಹುದು.
₹949 ಪ್ಲಾನ್ ಯಾರಿಗೆ?
ಇನ್ನಷ್ಟು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು OTT ಪ್ರಯೋಜನ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ₹949ರ Jio ಯೋಜನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿದಿನ 2GB ಡೇಟಾ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ 84 ದಿನಗಳು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕರೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿದಿನ 100 SMS ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. JioHotstar ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು OTT ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿವೆ ಎಂದು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ₹859 ಮತ್ತು ₹949 ಯೋಜನೆಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ 84 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಮತ್ತು 2GB ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾ ಇರುವುದರಿಂದ, ಎರಡೂ ಪ್ಲಾನ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಹೋಲಿಸಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ.
₹629 ಪ್ಲಾನ್ ಕೂಡ ಇದೆ
ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ 2GB ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ₹629ರ Jio ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆ ಗಮನಿಸಬಹುದಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ 56 ದಿನಗಳು. ಇದರಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿದಿನ 2GB ಡೇಟಾ, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ 100 SMS ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ. JioHotstar ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು OTT ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿವೆ ಎಂದು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯಾವ ಪ್ಲಾನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು?
ಜಿಯೋ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಬಳಕೆ, ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. 56 ದಿನಗಳ ಅವಧಿ ಸಾಕಾಗುವವರಿಗೆ ₹629 ಪ್ಲಾನ್ ಸೂಕ್ತವಾಗಬಹುದು. 72 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೇಟಾ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ₹749 ಯೋಜನೆ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು 84 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ 2GB ಡೇಟಾ ಬೇಕು ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ₹859 ಯೋಜನೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ₹949 ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿಯೂ 84 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅದರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಹಾಗೂ OTT ಕಂಟೆಂಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ Jioನ ಈ 2GB ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ರೀಚಾರ್ಜ್ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ Jioನ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.