ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್‌–ಅಮೆರಿಕ ಜಂಟಿ ದಾಳಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹2 ಲಕ್ಷ ದಾಟುತ್ತಾ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ?

Gold Silver Price: ವಿಶ್ವ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಲಿದೆಯೇ? ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಹೌದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್-ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದ ವಾತಾವರಣವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಅಲುಗಾಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಪೌಂಡ್ (10 ಗ್ರಾಂ) ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಾಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಕೂಡ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂತಲೂ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರತಿ ಪೌಂಡ್ಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,73,080 ರೂ. ಆಗಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 2,95,000 ರೂ. ಇದೆ. ಆದರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 3,25,000 ರೂ.ನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ತಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಶನಿವಾರ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್-ಅಮೆರಿಕ ಜಂಟಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಕಳವಳವನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಬಹುತೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ವತ್ತುಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಾತು ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೀತಿಯನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Top scooters: 10 ವರ್ಷಗಳ ವಾರಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಟಾಪ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು!
ಯುದ್ಧದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್-ಅಮೆರಿಕನ್ ಜಂಟಿ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಹಿಂದಿನ ಅಂಶಗಳೇನು? ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು
ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು: ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ದೂಡುತ್ತಿವೆ. ಜಗತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಪಾತ್ರ: ಡಾಲರ್ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಡಾಲರ್ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಾಗ ಇತರ ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವವರು ಬುಲಿಯನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: 5 ಬಡ್ತಿಗಳ ದೃಢೀಕರಣ.. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್!
ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖರೀದಿಗಳು: ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಡಿಕೆಯು ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳ್ಳಿಯ ದ್ವಿಪಾತ್ರ: ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಇಂಧನ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅದರ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.