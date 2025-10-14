GST ಕಡಿತದಿಂದ Jupiter ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ: ಇಂದೇ ಖರೀದಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕೂಟರ್

TVS Jupiter 125 Scooter: GST 2.0 ಕಡಿತದೊಂದಿಗೆ TVS Jupiter 125 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಈಗ ಕೇವಲ 75,600 (ದೆಹಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ) ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬೆಲೆ 82,395 ರೂ. ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 8 ಸಾವಿರ ರೂ. ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಈ ಸ್ಕೂಟಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. TVS Jupiter 125 ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರಮ್ ಅಲಾಯ್, ಡಿಸ್ಕ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ X ಕನೆಕ್ಟ್ ಡ್ರಮ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ X ಕನೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಸೇರಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಪಾಂತರವನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
* ಟಿವಿಎಸ್ ಜುಪಿಟರ್ 125 ಬಲವಾದ ಬಾಡಿ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಎಲ್ಇಡಿ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟೈಲ್ಲೈಟ್ಗಳು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್, ಓಡೋಮೀಟರ್, ಟ್ರಿಪ್ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಗೇಜ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.
* ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಕನೆಕ್ಟ್ ರೂಪಾಂತರವು ಟಿಎಫ್ಟಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸಂಪರ್ಕ, ಟರ್ನ್-ಬೈ-ಟರ್ನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು Call/SMS ಅಲರ್ಟ್ನಂತಹ ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
* ಇದು 33 ಲೀಟರ್ ಸೀಟಿನ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇಡಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು USB ಚಾರ್ಜರ್ ಮತ್ತು 2-ಲೀಟರ್ ಗ್ಲೋವ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಭದ್ರತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತುಂಬಿಸಲು ಸೀಟು ತೆರೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹೊರಗಡೆಯೇ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸೀಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ವಿಚ್, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ಡ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (CBS)ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸವಾರಿಯನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಲರ್ಟ್ ಬೆಳಕಿನಂತಹ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ.
ಎಂಜಿನ್ & ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ
ಟಿವಿಎಸ್ ಜುಪಿಟರ್ 125 124.8 ಸಿಸಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು 8.15 ಪಿಎಸ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು 10.5 ಎನ್ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. BS6-2.0 ಇಂಧನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಇದು ಸುಧಾರಿತ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಗಂಟೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 95 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗವನ್ನ ತಲುಪಬಹುದು.
ಎಷ್ಟು ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ?
ARAI ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂಪಿಟರ್ 125 ಮೈಲೇಜ್ 57.27 kmpl, ಆದರೆ ನೈಜ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸರಾಸರಿ 50 kmpl ನೀಡುತ್ತದೆ. 5.1 ಲೀಟರ್ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ತುಂಬಿದಾಗ ಸುಮಾರು 250 km ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಂಧನ ಖಾಲಿಯಾಗುವ ಮೊದಲು "Distance to Empty" ಸೂಚಕವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ 125, ಸುಜುಕಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ 125, ಹೀರೋ ಡೆಸ್ಟಿನಿ 125, ಯಮಹಾ ಫ್ಯಾಸಿನೊ 125 ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದೆ.