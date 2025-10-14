English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • GST ಕಡಿತದಿಂದ Jupiter ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ: ಇಂದೇ ಖರೀದಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕೂಟರ್

GST ಕಡಿತದಿಂದ Jupiter ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ: ಇಂದೇ ಖರೀದಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕೂಟರ್

TVS Jupiter: GST 2.0ರಿಂದ ಕೆಲವು ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್‌ಗಳು ಕೂಡ ಸೇರಿವೆ. GST ಕಡಿತದ ನಂತರ ಟಿವಿಎಸ್ ಜುಪಿಟರ್ ಸ್ಕೂಟಿಯ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ? ಸ್ಕೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 14, 2025, 07:41 PM IST
  • ಟಿವಿಎಸ್ ಜುಪಿಟರ್ 125 ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಲವಾದ ಬಾಡಿ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ
  • ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ 124.8 CC ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್‌ ಹೊಂದಿದೆ
  • ಇದರ ಮೈಲೇಜ್ 57.27 kmpl, ನೈಜ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 50 kmpl ನೀಡುತ್ತದೆ

GST ಕಡಿತದಿಂದ Jupiter ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ: ಇಂದೇ ಖರೀದಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕೂಟರ್

TVS Jupiter 125 Scooter: GST 2.0 ಕಡಿತದೊಂದಿಗೆ TVS Jupiter 125 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಈಗ ಕೇವಲ 75,600 (ದೆಹಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ) ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬೆಲೆ 82,395 ರೂ. ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್‌ನ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 8 ಸಾವಿರ ರೂ. ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಈ ಸ್ಕೂಟಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. TVS Jupiter 125 ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರಮ್ ಅಲಾಯ್, ಡಿಸ್ಕ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ X ಕನೆಕ್ಟ್ ಡ್ರಮ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ X ಕನೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಸೇರಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಪಾಂತರವನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

* ಟಿವಿಎಸ್ ಜುಪಿಟರ್ 125 ಬಲವಾದ ಬಾಡಿ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಎಲ್ಇಡಿ ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಟೈಲ್‌ಲೈಟ್‌ಗಳು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್, ಓಡೋಮೀಟರ್, ಟ್ರಿಪ್‌ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಗೇಜ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.

* ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಕನೆಕ್ಟ್ ರೂಪಾಂತರವು ಟಿಎಫ್‌ಟಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸಂಪರ್ಕ, ಟರ್ನ್-ಬೈ-ಟರ್ನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು Call/SMS ಅಲರ್ಟ್‌ನಂತಹ ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

* ಇದು 33 ಲೀಟರ್ ಸೀಟಿನ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇಡಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು USB ಚಾರ್ಜರ್ ಮತ್ತು 2-ಲೀಟರ್ ಗ್ಲೋವ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ದುಡಿದು ತಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ! ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಫಿಕ್ಸ್..‌

ಭದ್ರತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತುಂಬಿಸಲು ಸೀಟು ತೆರೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹೊರಗಡೆಯೇ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸೀಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ವಿಚ್, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ಡ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (CBS)ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸವಾರಿಯನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ನಿಂಗ್‌ ಅಲರ್ಟ್‌ ಬೆಳಕಿನಂತಹ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ.

ಎಂಜಿನ್ & ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ

ಟಿವಿಎಸ್ ಜುಪಿಟರ್ 125 124.8 ಸಿಸಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು 8.15 ಪಿಎಸ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು 10.5 ಎನ್ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. BS6-2.0 ಇಂಧನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಇದು ಸುಧಾರಿತ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಗಂಟೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 95 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗವನ್ನ ತಲುಪಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ..! ಈ ಸರಳ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ!

ಎಷ್ಟು ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ?

ARAI ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂಪಿಟರ್ 125 ಮೈಲೇಜ್ 57.27 kmpl, ಆದರೆ ನೈಜ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸರಾಸರಿ 50 kmpl ನೀಡುತ್ತದೆ. 5.1 ಲೀಟರ್ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ತುಂಬಿದಾಗ ಸುಮಾರು 250 km ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಂಧನ ಖಾಲಿಯಾಗುವ ಮೊದಲು "Distance to Empty" ಸೂಚಕವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ 125, ಸುಜುಕಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ 125, ಹೀರೋ ಡೆಸ್ಟಿನಿ 125, ಯಮಹಾ ಫ್ಯಾಸಿನೊ 125 ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

