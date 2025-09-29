ನಿಮ್ಮ LPG ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆದಾರ ಅಥವಾ ಡೀಲರ್ನ ಕಳಪೆ ಸೇವೆ, ವಿಳಂಬ ಅಥವಾ ಅನಿಯಂತ್ರಿತತೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (PNGRB) ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಈಗ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅನಿಲ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಪೋರ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ (MNP) ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, LPG ಪೋರ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಒಂದೇ ಕಂಪನಿಯ ವಿಭಿನ್ನ ಡೀಲರ್ಗಳ ನಡುವೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಿತ್ತು. ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಗ್ರಾಹಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದೇ ಕಂಪನಿಯ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಡೀಲರ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆಯಲು, ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
PNGRBಯ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ :
ಇದರರ್ಥ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮರು-ನೋಂದಣಿ ಮಾಡದೆಯೇ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ LPG ಕಂಪನಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತವು ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಅನಿಯಂತ್ರಿತತೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ವಿಳಂಬದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : LIC scheme : 150 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಲಾಭ..! ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆ.
ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ಪೋರ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭ :
ದೇಶದಲ್ಲಿ 2014ರಲ್ಲಿ LPG ಸಂಪರ್ಕ ಪೋರ್ಟಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆಯು 480 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಡೀಲರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಇದರರ್ಥ ಗ್ರಾಹಕರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಅದೇ ಕಂಪನಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಡೀಲರ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮರುಪೂರಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ, ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಗ್ರಾಹಕರು ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ LPG ಸೇವೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಯೋಜನ :
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2014 ರಲ್ಲಿ 140 ಮಿಲಿಯನ್ನಿಂದ ಈಗ 330 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಪಿಎನ್ಜಿಆರ್ಬಿ) ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೋರ್ಟಬಿಲಿಟಿಯಂತಹ ಹೊಸ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅನಿಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಸೋತರೂ ₹2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆಯಂತೆ ಪಾಕ್ ತಂಡ..! ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರೂ ಮೀಸೆ ಮಣ್ಣಾಗಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲವೆ..?