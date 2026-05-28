Jio Plans: ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆಯ ರೀಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಒಟಿಟಿ, ಅನಿಯಮಿತ ಡೇಟಾ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲಾನ್. ಮೇ 27ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿರುವ ಈ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮೂಲಕ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್ಸ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
Best Recharge Plan: ಕೆಲವರು ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟವನ್ನಾದರೂ ಒಮ್ಮೆ ಬಿಡಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೂರಲಾರರು. ಅಲ್ಲದೇ ಓಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ (OTT Platforms) ಬರುವ ಸೀರಿಸ್ಗಳು, ಸಿನಿಮಾಗಳು ಜನರನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಕಡೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಜಿಯೋ, ಏರ್ಟೆಲ್ನಂತಹ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ (Recharge Plans) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹೊಸ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಹೌದು, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಬುಧವಾರ 200 ರೂ.ನ ಹೊಸ ಜಿಯೋ ಓಟಿಟಿ ಪಾಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು 15 ಓಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನೀಡುವುದಲ್ಲಿ, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಡೇಟಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.
ಜಿಯೋ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಂಪರ್!
ಮೇ 27 ರಂದು ಜಿಯೋ, ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊಸ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಕೇವಲ 200 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರು 15 ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, 1000 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಲೈವ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳು, 30 ಜಿಬಿ ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು 28 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅನಿಯಮಿತ 5ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಳಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಒಂದು ಯೋಜನೆ, ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನ
ಬರೀ 200 ರೂ.ನಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 1,500 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಆಡ್ ಫ್ರೀ. ಆಫ್ಲೈನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಗಳು, ಲೈವ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನೂ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಬಳಕೆದಾರರು ಜಿಯೋ ಟಿವಿ ಮೂಲಕ SonyLiv, ZEE5, Lionsgate Play, Discovery+, Sun NXT, FanCode ಹೀಗೆ 12 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಒಟಿಟಿ, ಲೈವ್ ಟಿವಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ 30 ಜಿಬಿ 4G/5G ಡೇಟಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನಿಯಮಿತ 5ಜಿ ಬಳಕೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಬಹುದು.ಿದು 28 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಜಿಯೋ ಒಟಿಟಿ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು MyJio, Jio.com, ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಜಿಯೋ, ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸದಾ ಏನಾದರೊಂದು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಉಚಿತ ಸಿಮ್ ಮೂಲಕ ಟೆಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದ ಜಿಯೋ ಕಂಪನಿ, ಆ ಬಳಿಕ ಕಡಿಮೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹೊಂದುವಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ದೇಶದ ನಂಬರ್ 1 ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಯೆಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಜಿಯೋ ಟೆಲಿಕಾಂ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ..