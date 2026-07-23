/ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ದರ ಎಷ್ಟು? ಯಾವ APMCಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

Arecanut Price Today: ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಅಡಿಕೆಗೆ (Arecanut) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಉಡುಪಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಡಿಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ರೈತರು ದೈನಂದಿನ ದರಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಲಭ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ಸುಮಾರು ₹29,623 ಇದೆ. ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ, ತಳಿ ಹಾಗೂ ಆಗಮನದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.
ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ದರ: ಇಂದಿನ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸರಾಸರಿ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಗೆ ಸರಾಸರಿ ₹44,210 ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ದರ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿ: ಅಡಿಕೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿರುವ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸಾಗರ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಸುಮಾರು ₹52,599 ಮೋಡಲ್ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಭದ್ರಾವತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು ಅಡಿಕೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಮುಖದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.
ಚನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ: ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ₹52,349 ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಹಾಗೂ ಗರಿಷ್ಠ ₹53,299ವರೆಗೆ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಟ್ವಾಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಳಿಯ ಅಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ₹34,700ರಿಂದ ₹47,500ವರೆಗೆ ದರ ದಾಖಲಾಗಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.
ದರದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ?
ಅಡಿಕೆಯ ದರವು ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
* ಅಡಿಕೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ
* ತಳಿ (ರಾಶಿ, ಚಾಳಿ, ಹೊಸ ತಳಿ, ಕೋಕಾ ಇತ್ಯಾದಿ)
* ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣ
* ದೇಶೀಯ ಹಾಗೂ ಹೊರರಾಜ್ಯ ಬೇಡಿಕೆ
* ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಸ್ಥಿತಿ
ಈ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ದಿನ ವಿವಿಧ ಎಪಿಎಂಸಿಗಳಲ್ಲಿ ದರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ರೈತರಿಗೆ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ
ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ರೈತರು ಅಡಿಕೆಯನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ತಮ್ಮ ಸಮೀಪದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದರವನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸಮೀಪದ ಇತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ದರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಗುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿದ ಅಡಿಕೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಅಡಿಕೆ ವಹಿವಾಟು
ಕರ್ನಾಟಕ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಅಡಿಕೆ ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಉಡುಪಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಹಾಗೂ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಅಡಿಕೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಅಡಿಕೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿದಿನದ ದರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡುಬರುವುದು ಸಹಜ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೈತರು ಅಧಿಕೃತ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಾರಾಟದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ
|Date
|Product
|Min
|Max
|Average
|
SHIVAMOGGA
|22-July-2026
|RASHI EDI
|₹ 42535
|₹ 53609
|₹ 50069
|22-July-2026
|BETTE
|₹ 52299
|₹ 57299
|₹ 56429
|22-July-2026
|HASA
|₹ 58199
|₹ 68299
|₹
|22-July-2026
|GORABALU
|₹ 37125
|₹ 41435
|₹ 38830
|
SAGARA
|23-July-2026
|CHALI
|₹ 34099
|₹ 41219
|₹ 39587
|23-July-2026
|SIPPE GOTU
|₹ 16699
|₹ 22669
|₹ 19528
|23-July-2026
|NEWRASHIEDI
|₹ 40899
|₹ 53549
|₹ 50358
|23-July-2026
|RASHI EDI
|₹ 51649
|₹ 51649
|₹ 51649
|
Hosanagara
|17-July-2026
|RASHI EDI
|₹ 50019
|₹ 53599
|₹ 52680
|17-July-2026
|GORABALU
|₹ 39555
|₹ 41239
|₹ 40428
|
KOPPA
|18-July-2026
|HASA
|₹ 51009
|₹ 86300
|₹ 64700
|18-July-2026
|BETTE
|₹ 49399
|₹ 61099
|₹ 56511
|18-July-2026
|RASHI EDI
|₹ 40310
|₹ 53301
|₹ 52299
|18-July-2026
|GORABALU
|₹ 39600
|₹ 40625
|₹ 40239
|
BIRUR
|23-July-2026
|NEWRASHIEDI
|₹ 44399
|₹ 53099
|₹ 48285
|
Tarikere
|23-July-2026
|RASHI EDI
|₹ 47199
|₹ 53599
|₹ 50011
|
SHIKARIPURA
|18-July-2026
|RASHI EDI
|₹ 44009
|₹ 52399
|₹ 51599
|18-July-2026
|GORABALU
|₹ 36599
|₹ 39125
|₹ 38108
|18-July-2026
|HANDAEDI
|₹ 39699
|₹ 40099
|₹ 39899
|
SRINGERI
|18-July-2026
|HASA
|₹ 51699
|₹ 76009
|₹ 61879
|18-July-2026
|BETTE
|₹ 53099
|₹ 61199
|₹ 57374
|18-July-2026
|RASHI EDI
|₹ 42669
|₹ 53099
|₹ 50620
|18-July-2026
|GORABALU
|₹ 39599
|₹ 40769
|₹ 40411
|
BHADRAVATHI
|21-July-2026
|NEWRASHIEDI
|₹ 43199
|₹ 52799
|₹ 49295
|
CHANNAGIRI
|22-July-2026
|RASHI EDI
|₹ 42199
|₹ 52199
|₹ 50069
|
THIRTHAHALLI
|18-July-2026
|HASA
|₹ 51699
|₹ 85009
|₹ 65909
|18-July-2026
|BETTE
|₹ 48199
|₹ 60899
|₹ 56109
|18-July-2026
|RASHI EDI
|₹ 44009
|₹ 53699
|₹ 51909
|18-July-2026
|GORABALU
|₹ 38229
|₹ 41268
|₹ 40509
|
SORABA
|18-July-2026
|NEWRASHIEDI
|₹ 43009
|₹ 52199
|₹ 48820
|18-July-2026
|CHALI
|₹ 37313
|₹ 37313
|₹ 37313
|
JAYAPURA
|18-July-2026
|HASA
|₹ 49009
|₹ 51007
|₹ 50008
|18-July-2026
|RASHI EDI
|₹ 48399
|₹ 53301
|₹ 51559
|18-July-2026
|GORABALU
|₹ 40125
|₹ 40558
|₹ 40338