/ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ: ವಿವಿಧ ಎಪಿಎಂಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ರೇಟ್‌ ಎಷ್ಟಿದೆ?

Karnataka Arecanut Price Today: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ (APMC) ಆಗಸ್ಟ್ 7ರಂದು (ಶುಕ್ರವಾರ) ಅಡಿಕೆ ದರಗಳು ಮಿಶ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಿವೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ರಾಶಿ (Rashi) ಅಡಿಕೆಗೆ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ₹51 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹54 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ತಳಿ (New Variety), ಚಾಳಿ (Chali), ಬೆಟ್ಟೆ (Bette), ಕೆಂಪುಗೋಟು (Kempugotu), ಗೊರಬಾಳು (Gorabalu), ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು (Sippegotu), ಬಿಳೆಗೋಟು (Bilegotu) ಹಾಗೂ CQCA ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆವಾರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ ಕೊಪ್ಪ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹54,000 ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಚನ್ನಗಿರಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ₹54,199 ಗರಿಷ್ಠ ದರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿಗೆ ₹52,409, ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ₹53,899, ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ₹52,599 ಹಾಗೂ ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ₹51,437 ಗರಿಷ್ಠ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ₹52,409ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಗೊರಬಾಳು ತಳಿಗೆ ₹44,000 ಹಾಗೂ ಇತರೆ ತಳಿಗೆ ₹28,597 ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಭಾಗದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಎಪಿಎಂಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಳಿಯ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹47,500 ಗರಿಷ್ಠ ದರ ದೊರೆತಿದೆ. ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ಮೋಡಲ್ ದರ ₹31,200 ಆಗಿದ್ದರೆ, CQCA ತಳಿಗೆ ₹26,000 ಮೋಡಲ್ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಳಿಯ ಮೋಡಲ್ ದರ ₹29,000 ಆಗಿದೆ. ಭದ್ರಾವತಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಇತರೆ ತಳಿಯ ಅಡಿಕೆ ₹23,000 ರಿಂದ ₹25,000ರ ನಡುವೆ ವಹಿವಾಟಾಗಿದ್ದು, ಮೋಡಲ್ ದರ ₹24,000 ಆಗಿದೆ.
ಚನ್ನಗಿರಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹50,299 ರಿಂದ ₹54,199ರವರೆಗೆ ದರ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಮೋಡಲ್ ದರ ₹52,899 ಆಗಿದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. API ತಳಿಗೆ ₹53,029 ಗರಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ₹52,859 ಮೋಡಲ್ ದರ, ರಾಶಿಗೆ ₹52,569 ಗರಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ₹52,389 ಮೋಡಲ್ ದರ, ಬೆಟ್ಟೆ ತಳಿಗೆ ₹40,099 ಮತ್ತು ಕೆಂಪುಗೋಟಿಗೆ ₹34,300 ಮೋಡಲ್ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಹಿರಿಯೂರು ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಇತರೆ ತಳಿಯ ಅಡಿಕೆ ₹20,000 ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟಾಗಿದೆ.
ಕೊಪ್ಪ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹52,900 ರಿಂದ ₹54,000ರ ವರೆಗೆ ದರ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಮೋಡಲ್ ದರ ₹53,900 ಆಗಿದೆ. ಗೊರಬಾಳು ತಳಿಗೆ ₹40,809 ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕುಮಟಾ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹೊಸ ಚಾಳಿಗೆ ₹46,900 ಗರಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ₹43,679 ಮೋಡಲ್ ದರ, ಚಾಳಿಗೆ ₹43,971, ಚಿಪ್ಪು ತಳಿಗೆ ₹31,859 ಹಾಗೂ CQCAಗೆ ₹30,649 ಮೋಡಲ್ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕುಂದಾಪುರ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಾಳಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹36,000 ರಿಂದ ₹47,500ರ ವರೆಗೆ ದರ ದೊರೆತು, ಮೋಡಲ್ ದರ ₹44,000 ಆಗಿದೆ.
ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ತಳಿಯ ಅಡಿಕೆ ₹21,000 ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟಾಗಿದೆ. ಪುತ್ತೂರು ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಳಿಯ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹47,500 ಗರಿಷ್ಠ ದರ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಮೋಡಲ್ ದರ ₹30,000 ಆಗಿದೆ. CQCA ತಳಿಗೆ ₹22,000 ಮೋಡಲ್ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸಾಗರ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವಹಿವಾಟು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ರಾಶಿಗೆ ₹53,899 ಗರಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ₹52,899 ಮೋಡಲ್ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಚಾಳಿಗೆ ₹39,099, ಕೆಂಪುಗೋಟಿಗೆ ₹39,399, ಬಿಳೆಗೋಟಿಗೆ ₹30,899, CQCAಗೆ ₹30,888 ಹಾಗೂ ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟಿಗೆ ₹21,599 ಮೋಡಲ್ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಶಿಕಾರಿಪುರ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ₹51,437 ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟಾಗಿದೆ. ಶಿರಸಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹52,599 ಗರಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ₹52,219 ಮೋಡಲ್ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಚಾಳಿಗೆ ₹44,909, ಬೆಟ್ಟೆಗೆ ₹40,984, ಕೆಂಪುಗೋಟಿಗೆ ₹34,071 ಹಾಗೂ ಬಿಳೆಗೋಟಿಗೆ ₹30,774 ಮೋಡಲ್ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸುಳ್ಯ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಳಿಯ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹39,000 ರಿಂದ ₹47,500ರವರೆಗೆ ದರ ದೊರೆತು, ಮೋಡಲ್ ದರ ₹43,000 ಆಗಿದೆ. CQCA ತಳಿಗೆ ₹28,000 ಮೋಡಲ್ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ₹52 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹54 ಸಾವಿರದ ನಡುವೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹೊಸ ತಳಿಯ ಅಡಿಕೆಗೆ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಚಾಳಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ತಳಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ, ಪೂರೈಕೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಖರೀದಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.