ರಾಜ್ಯದ ಅನುದಾನಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿದೆ.. ಬಾಕಿ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ..
ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಈ ಆದೇಶದಂತೆ, ಪ್ರಮುಖ ಜೆಲ್ಲೆಗಳಾದ ಮಂಗಳೂರು, ಕೊಡಗು, ವಿಜಯಪುರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹752.71 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.. ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಬಹುದಿನಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ..
ಈ ವರದಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು:
* 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ. ನಂತರ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾದವರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ಸೂಚನೆ..
* ಸದ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವು ವ್ಯಪಗತ ಆಗುವಂತಿಲ್ಲ.. ಮಾರ್ಚ್ 9, 2026ರ ಒಳಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲು ಆದೇಶ.. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅನುದಾನ ವಾಪಸ್ ಆದರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ನೇರ ಹೊಣೆ..
* ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಲೋಪದೋಷಳಿಲ್ಲ.. KCSR ನಿಯಮ 113(5) ರ ಅನ್ವಯ, ನೌಕರನೊಬ್ಬ ಗರಿಷ್ಠ 300 ದಿನಗಳ ಮಿತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ..
* ಈ ಹಿಂದೆ ಅಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಅರ್ಹ ನೌಕರರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.