ರಾಜ್ಯದ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಹಾಯಧನ! ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಹಣ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

Good News For Farmers: ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಕಾಡುವ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಂದರೆ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ, ನೀರಿನ ಕೊರತೆ, ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನ ಹಾಗು ರೋಗಗಳು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಸೂಕ್ತ ಕೆಲಸದವರು ಸಿಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಜನ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದೆ.
ಮಳೆ, ನೀರು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮನಗೊಂಡಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಿದೆ. ರೈತರು ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಧನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಸಹಾಯಧನ! ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಹಣ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಹಾಗು ಕಟಾವಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಕಟಾವು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು 3 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಲಾಭ? ಸಬ್ಸಿಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ?
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು 3 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಹಾಯಧನ ನೀಡುವುದು ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ದೊಡ್ಡ ಯಂತ್ರಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಟಾರ್ಪಾಲಿನ್ ಮತ್ತಿತರ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳಿಗೂ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪಂಗಡದ (SC/ST) ರೈತರಿಗೆ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಶೇಕಡಾ 90ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ಭರಿಸಲಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ರೈತರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು ಸಹಾಯಧನ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ?
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 2.70 ಲಕ್ಷ ರೈತರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಮೊದಲು ಬಂದವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಎಂಬ ನಿಯಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹತ್ತಿರದ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.