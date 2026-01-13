English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ರಜೆ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ನಗದೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮಣೆ! ಹೊಸ ಆದೇಶ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?

ರಜೆ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ನಗದೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮಣೆ! ಹೊಸ ಆದೇಶ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?

Good News For Govt Employees: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ನೌಕರರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ರಜೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ಆದೇಶವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಇದು ರಜೆಗಳನ್ನು ನಗದೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಕುರಿತಾದ ಆದೇಶವಾಗಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Jan 13, 2026, 09:38 AM IST
  • ರಜೆಗೆ ಬದಲು ಹಣ ಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಬೇಕು.
  • ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೌಕರರಿಗೂ ಇದು ಅನ್ವಯ.
  • ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಸುತ್ತೋಲೆ.

ರಜೆ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ನಗದೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮಣೆ! ಹೊಸ ಆದೇಶ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?

Good News For Govt Employees: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ನೌಕರರ ರಜೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ‘ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ಅಧ್ಯರ್ಪಿಸಿ ನಗದೀಕರಣ’ (Encashment Of Earned Leave) ಸೌಲಭ್ಯ ಕುರಿತು ಹೊಸ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣದ ಮಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಜೆ ನಗದೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆ.

ಹೊಸ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ?
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2025ರ ಜನವರಿ 17ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ  2025ನೇ ಸಾಲಿನ ಬ್ಲಾಕ್ ಅವಧಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಾವಳಿಯ ನಿಯಮ 118(2)(i)ರನ್ವಯ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ಅಧ್ಯರ್ಪಿಸಿ ನಗದೀಕರಣ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಅವಧಿ 2025ರ ಡಿಸಂಬರ್ 31ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ 2026ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳ ಗಳಿಕೆ ರಜೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯರ್ಪಿಸಿ ಸಂಬಳದಷ್ಟೇ  ನಗದೀಕರಣ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಇನ್ಮುಂದೆ ರೈತರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಲಾಭ.. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳಿದ್ದರೆ 10 ಸಾವಿರ ರೂ. ಪಕ್ಕಾ! ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬಾಡಿಗೆಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ..

ಇದು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲಾ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ? 
ಇದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಹಾಯಾನುದಾನ/ಅನುದಾನ ಪಡೆಯುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹಾಗು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ/ಉದ್ಯಮಗಳ ನೌಕರರು 2026ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳ ಗಳಿಕೆ ರಜೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯರ್ಪಿಸಿ ಸಂಬಳದಷ್ಟೇ ನಗದೀಕರಣ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯ 2026ರ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ 2026ರ ಡಿಸಂಬರ್ 31ರವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವಯಸ್ಸು, DOB ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ

ರಜೆಯನ್ನು ನಗದೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?  
ಗಳಿಕೆ ರಜೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯರ್ಪಿಸಿ ಸಂಬಳದಷ್ಟೇ ನಗದೀಕರಣ ಪಡೆಯಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ವೃಂದದ ಅರ್ಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು , ನೌಕರರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
 

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

Earned Leave EncashmentGovt employeesKarnataka Government Employeesstate governmentearned leaves

