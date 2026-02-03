English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ: ಹಬ್ಬದ ಮುಂಗಡ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿಗೆ 8 ಹಬ್ಬಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆ

Karnataka Govt Employees: ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ನೀಡಿದ್ದು ಹಬ್ಬದ ಮುಂಗಡ ಪಟ್ಟಿಗೆ ʼಎಂಟುʼ ಹೊಸ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Feb 3, 2026, 11:42 AM IST
  • ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮುಂಗಡ ಹಬ್ಬಗಳ ಪಟ್ಟಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ
  • ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಹಬ್ಬಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ 8 ಹೊಸ ಹಬ್ಬಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ
  • ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ: ಹಬ್ಬದ ಮುಂಗಡ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿಗೆ 8 ಹಬ್ಬಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆ

Karnataka Govt Employees: ರಾಜ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಹಬ್ಬಗಳ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ʼಹಬ್ಬದ ಮುಂಗಡʼ (Festival Advance) ಪಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೂ 8 ಹೊಸ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ. 

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಮನವಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ:
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಿ.ಎಸ್.‌ ಷಡಕ್ಷರಿಯವರುಗ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಹಬ್ಬದ ಮುಂಗಡ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಮನವಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಿ ಹಬ್ಬದ ಮುಂಗಡ ಪಟ್ಟಿಗೆ ʼಎಂಟುʼ ಹೊಸ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವಯಸ್ಸು, DOB ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ

ಹೊಸದಾಗಿ ಡಿಪಿಎಆರ್-‌ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶದನ್ವಯ, 2026ರಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗಿದ್ದ 11 ಹಬ್ಬಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇದೀಗ ಹೊಸದಾಗಿ ʼಎಂಟುʼ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ನಿಜಕ್ಕೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಪಾಲಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಎಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಮಹಿಳಾ ನೌಕರರಿಗೆ ʼಋತುಚಕ್ರದ ರಜೆʼ: ಈ 6 ಷರತ್ತುಗಳ ಪಾಲನೆ ಕಡ್ಡಾಯ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಹಬ್ಬದ ಮುಂಗಡ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ:
ಈ ಮೊದಲೇ ಇದ್ದ 11 ಹಬ್ಬದ ಮುಂಗಡ ಪಟ್ಟಿ:
ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ, ಯುಗಾದಿ (ಸೌರಮಾನ/ಚಾಂದ್ರಮಾನ), ರಂಜಾನ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ, ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ, ಬಕ್ರೀದ್, ಈದ್-ಎ-ಮಿಲಾದ್, ದಸರಾ, ಈಸ್ಟರ್, ದೀಪಾವಳಿ. 

ಹಬ್ಬದ ಮುಂಗಡ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿ (ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ 8 ಹೊಸ ಹಬ್ಬಗಳು): 
ಡಿಪಿಎಆರ್ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಈ ಕೆಳಗಿನ 8 ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ನಿಗದಿತ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಬ್ಬದ ಮುಂಗಡ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ, ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ, ಬಸವ ಜಯಂತಿ, ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ, ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತ, ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ, ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ, ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ. 

