Pension: ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಸರ್ಕಾರ

Pension News: ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮನೆಯವರು ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕು.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Mar 27, 2026, 05:55 PM IST
  • ಪಿಂಚಣಿ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದೂರುಗಳ ಸುರಿಮಳೆ
  • ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಸರ್ಕಾರ
  • ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು, ವಿಧವೆಯರು ಹಾಗೂ ಅಂಗವಿಕಲ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಅನ್ವಯ

Pension Latest News: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿ ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರಿಗೆ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಜೊತೆಜೊತೆಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಈ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಹರಲ್ಲದವರೂ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. 

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು, ವಿಧವೆಯರು ಹಾಗೂ ಅಂಗವಿಕಲರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ತಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವೊಂದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನವೀರಕರಣ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. 
 
ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಂದಲೇ ಪರಿಣಾಮ!
ಕೆಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ದಾಖಲೆಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗದೆ ಪಿಂಚಣಿ ಹಣ ಜಮಾ ಆಗದಂತಹ ದೂರುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಅನರ್ಹರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನವೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಪಿಂಚಣಿ ಹಣ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಯಾವ್ಯಾವ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯ?
* ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ
* ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ
* ಅಂಗವಿಕಲರ ವೇತನ
* ವಿಧವಾ ವೇತನ
* ಮನಸ್ವಿನಿ ಯೋಜನೆ

ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅಂಥವರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿಸಲೇಬೇಕು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರು ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿಸಬೇಕು.

ಯಾವ್ಯಾವ ದಾಖಲೆಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು?
>> ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ 
>> ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ 
>> ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ 
>> ಅಂಗವಿಕಲರ  ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ 
>> ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಪತಿಯ ಮರಣದ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ
>> ಆದಾಯ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ

Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

