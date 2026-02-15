ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್; ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ನಷ್ಟ?

Ration Card Latest Update: ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡುಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅನರ್ಹ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿದಾರರನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅರ್ಹವಾಗಿ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯ ಕತೆ ಏನಾಗುತ್ತದೋ ಎನ್ನುವ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಆತಂಕಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವವರ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಪಡಿತರ ಕಾರ್ಡುಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಸಚಿವ ಕೆಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರೇ ಅವರೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ವೇಳೆ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡುಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಇರುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗು ಹೊಸದಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಿರುವ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಂದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಇದ್ದ ಆತಂಕ ದೂರವಾದಂತಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ರದ್ದಾಗಿದೆಯೇ? ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಣ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಈಗಲೇ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ
ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟುವ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್:
ಪುತ್ರ, ಪುತ್ರರು, ಪುತ್ರಿ, ಪುತ್ರಿಯರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ (Income Tax) ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಸ್ವಂತ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕರು ಹಿಂದಿನಂತೆ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಆಹಾರ ಖಾತೆಯ ಸಚಿವ ಕೆಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಯಾರಾದರೂ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ಅಂಥ ಪೋಷಕರ ಮನೆಯನ್ನು ಮಹಜರು ಮಾಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೈಕ್, ಮನೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೂ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ:
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಬೈಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳಲು ಅಥವಾ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಸಾಲ ಮಾಡುವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನೇ ಅವರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು, ಅವರ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ರದ್ದು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಪಡಿತರ ಚೀಟಿದಾರರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- Indira Food Kit: ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಬದಲು ಇಂದಿರಾ ಕಿಟ್: ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
APL ಕಾರ್ಡುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಯಾರಾದರೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಂಥ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡುದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ APL ಕಾರ್ಡುಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ APL ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ಅಂಥ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ BPL ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೂಡ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಯವರೇ ಖುದ್ದಾಗಿ 75 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ದಾಟಿದ ಒಂಟಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ‘ಅನ್ನಸುವಿಧಾ’ (Anna Suvidha) ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೇಷನ್ ತಲುಪಿಸಬೇಕು. ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಯಾರು ವಂಚಿತರಾಗಬಾರದು. ಅನ್ನಭಾಗ್ಯದ ಅಕ್ಕಿ ಜತೆಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ನೀಡಲೆಂದು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವ ‘ಇಂದಿರಾ ಕಿಟ್’ ಯೋಜನೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಈ ತಿಂಗಳ ಕಡೆಗೆ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮುನಿಯಪ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.