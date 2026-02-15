English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್; ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ನಷ್ಟ?

ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್; ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ನಷ್ಟ?

BPL Card Revision: ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡುಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಇದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಏನು  ಲಾಭವಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಹಾರ ಖಾತೆಯ ಸಚಿವ ಕೆಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಮಾಹಿತಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Feb 15, 2026, 10:36 AM IST
  • ಬೈಕ್ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ BPL ಕಾರ್ಡ್ ರದ್ದಾಗುತ್ತೆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ.
  • ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು BPL ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.
  • ಈ ತಿಂಗಳ ಕಡೆಗೆ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಇಂದಿರಾ ಕಿಟ್ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

Trending Photos

ʼಹುಚ್ಚʼ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮದುವೆಯಾಗದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟಿ ರೇಖಾ!
camera icon5
Rekha Vedavyas
ʼಹುಚ್ಚʼ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮದುವೆಯಾಗದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟಿ ರೇಖಾ!
ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಂತ್ಯ ಆಗಲಿರೋ ಕನ್ನಡ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು! ಯಾವುವು?
camera icon5
Kannada Serial
ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಂತ್ಯ ಆಗಲಿರೋ ಕನ್ನಡ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು! ಯಾವುವು?
ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಧಾರಾವಾಹಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಮಯೂರಿ ಅಸಲಿ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon8
Mayuri kyatari real age
ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಧಾರಾವಾಹಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಮಯೂರಿ ಅಸಲಿ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್‌ ಸಹವಾಸವೇ ಬೇಡ ಎಂದ ಜಾಹ್ನವಿ!..ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್‌ ಡೇ ದಿನವೇ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon8
Anchor jhanvi
ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್‌ ಸಹವಾಸವೇ ಬೇಡ ಎಂದ ಜಾಹ್ನವಿ!..ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್‌ ಡೇ ದಿನವೇ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ?
ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್; ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ನಷ್ಟ?

Ration Card Latest Update: ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡುಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅನರ್ಹ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿದಾರರನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅರ್ಹವಾಗಿ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯ ಕತೆ ಏನಾಗುತ್ತದೋ ಎನ್ನುವ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಆತಂಕಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವವರ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಪಡಿತರ ಕಾರ್ಡುಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಸಚಿವ ಕೆಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರೇ ಅವರೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ವೇಳೆ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡುಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಇರುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗು ಹೊಸದಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಿರುವ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಂದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಇದ್ದ ಆತಂಕ ದೂರವಾದಂತಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ರದ್ದಾಗಿದೆಯೇ? ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಣ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಈಗಲೇ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ

ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟುವ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್:
ಪುತ್ರ, ಪುತ್ರರು, ಪುತ್ರಿ, ಪುತ್ರಿಯರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ (Income Tax) ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಸ್ವಂತ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕರು ಹಿಂದಿನಂತೆ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಆಹಾರ ಖಾತೆಯ ಸಚಿವ  ಕೆಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಯಾರಾದರೂ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ಅಂಥ ಪೋಷಕರ ಮನೆಯನ್ನು ಮಹಜರು ಮಾಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಬೈಕ್, ಮನೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೂ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ:
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಬೈಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳಲು ಅಥವಾ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಸಾಲ ಮಾಡುವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನೇ ಅವರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು, ಅವರ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ರದ್ದು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಪಡಿತರ ಚೀಟಿದಾರರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- Indira Food Kit: ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಬದಲು ಇಂದಿರಾ ಕಿಟ್: ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

APL ಕಾರ್ಡುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಯಾರಾದರೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಂಥ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡುದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ APL ಕಾರ್ಡುಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ APL ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ಅಂಥ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ BPL ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೂಡ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಯವರೇ ಖುದ್ದಾಗಿ 75 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ದಾಟಿದ ಒಂಟಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ‘ಅನ್ನಸುವಿಧಾ’ (Anna Suvidha) ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೇಷನ್ ತಲುಪಿಸಬೇಕು. ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಯಾರು ವಂಚಿತರಾಗಬಾರದು. ಅನ್ನಭಾಗ್ಯದ ಅಕ್ಕಿ ಜತೆಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ನೀಡಲೆಂದು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವ ‘ಇಂದಿರಾ ಕಿಟ್’ ಯೋಜನೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಈ ತಿಂಗಳ ಕಡೆಗೆ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ  ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮುನಿಯಪ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

Ration CardBPL card revisionBPL Card New RulesKarnataka Ration CardBPL Card

Trending News