ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮುಂಬಡ್ತಿಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ

Govt Employees Promotion Rules: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮುಂಬಡ್ತಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬಯಸುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.  

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Mar 25, 2026, 01:58 PM IST
  • ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ
  • ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮುಂಬಡ್ತಿಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಇದು ಕಡ್ಡಾಯ

Karnataka Govt Employees Promotion Rules: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮುಂಬಡ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಮತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಗ್ರೂಪ್-ಎ, ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್-ಸಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೌಕರರು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ (ಮುಂಬಡ್ತಿ) ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಈ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹಿರಿತನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಷರತ್ತೊಂದನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಬಯಸುವವರು ತಪ್ಪದೇ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಓದಲೇಬೇಕು. 

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನಿಯಮ ಬದಲಾವಣೆ:
ಈಗಲೂ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಹಿರಿತನ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದಷ್ಟೇ ಸಾಲದು, ಜೊತೆಗೆ ಆಯಾ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ತರಬೇತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ (ಮುಂಬಡ್ತಿಗಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಕಡ್ಡಾಯ) ನಿಯಮಗಳು- 2026 ಎಂಬ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತವಾದ ಗೆಜೆಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಹೊಸ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದು ಯಾರಿಗೆ?
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಈ ಹೊಸ ಆದೇಶವು ಗ್ರೂಪ್-ಎ, ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್-ಸಿ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ನೌಕರರಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗ್ರೂಪ್-ಸಿ ನಲ್ಲಿರುವ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗುಮಾಸ್ತನ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯವರೆಗೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲಾ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೌಕರರು ಮುಂಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ತರಬೇತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. 

ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ?
ಇಲಾಖೆಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತವೆ. ಆಗ ಆ ಇಲಾಖೆಯ ನೌಕರರು ತರಬೇತಿ ಘೋಷಣೆಯಾದ ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಅಂಥ ನೌಕರರು ಹಿರಿತನ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಮುಂಬಡ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ನೌಕರರಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ ನೀಡಲು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
 

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

