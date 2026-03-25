ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮುಂಬಡ್ತಿಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ

Karnataka Govt Employees Promotion Rules: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮುಂಬಡ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಮತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಗ್ರೂಪ್-ಎ, ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್-ಸಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೌಕರರು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ (ಮುಂಬಡ್ತಿ) ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಈ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹಿರಿತನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಷರತ್ತೊಂದನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಬಯಸುವವರು ತಪ್ಪದೇ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಓದಲೇಬೇಕು.
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನಿಯಮ ಬದಲಾವಣೆ:
ಈಗಲೂ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಹಿರಿತನ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದಷ್ಟೇ ಸಾಲದು, ಜೊತೆಗೆ ಆಯಾ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ತರಬೇತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ (ಮುಂಬಡ್ತಿಗಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಕಡ್ಡಾಯ) ನಿಯಮಗಳು- 2026 ಎಂಬ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತವಾದ ಗೆಜೆಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದು ಯಾರಿಗೆ?
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಈ ಹೊಸ ಆದೇಶವು ಗ್ರೂಪ್-ಎ, ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್-ಸಿ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ನೌಕರರಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗ್ರೂಪ್-ಸಿ ನಲ್ಲಿರುವ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗುಮಾಸ್ತನ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯವರೆಗೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲಾ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೌಕರರು ಮುಂಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ತರಬೇತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ?
ಇಲಾಖೆಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತವೆ. ಆಗ ಆ ಇಲಾಖೆಯ ನೌಕರರು ತರಬೇತಿ ಘೋಷಣೆಯಾದ ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಅಂಥ ನೌಕರರು ಹಿರಿತನ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಮುಂಬಡ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ನೌಕರರಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ ನೀಡಲು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.