Karnataka Ration Card: ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎನ್ನುವುದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಿನಷ್ಟೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ದಾಖಲೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ (Ration Card) ಇರಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈವರೆಗೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿಲ್ಲದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥವರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೊಸ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು (New Ration Card) ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ (CM Siddaramaiah) ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಖಾತೆ ಸಚಿವರಾಗಿರುವ ಕೆಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ (Minister KH Muniyppa) ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವಾಗ ಸಿಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸಿಗಬಹುದು?
ಹೊಸ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಯಾವಾಗ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಕೆಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸುಮಾರು 2.5 ರಿಂದ 3 ಲಕ್ಷ ಹೊಸ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಃ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿರುವವರು ಈಗ ನಿರಾಳರಾಗಿರಬಹುದು.
ಸಚಿವ ಕೆ.ಎಚ್. ಮುನಿಯಪ್ಪ ನೀಡಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನು?
ಶೀಘ್ರವೇ ಹೊಸದಾಗಿ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಕೆಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ತಿಂಗಳ(ಜನವರಿ) ಕಡೆ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಂದ 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿಯ ಬದಲು ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ, ಸಕ್ಕರೆ, ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಹೊಂದಿರುವ ಇಂದಿರಾ ಕಿಟ್ (Indira Kit) ಅನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು 4.50 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇಂದಿರಾ ಕಿಟ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ವಿತರಣೆ ತಡವಾಗಿದ್ದು ಏಕೆ?
ಕಲ್ಬುರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿರುವ ಕೆಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಹೊಸ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ವಿತರಣೆ ತಡ ಮಾಡಲು ಏನು ಕಾರಣ ಎಂದು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಅನರ್ಹರು ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ತನ್ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದುದರಿಂದ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಹೊಸ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಅರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು?
ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎನ್ನುವುದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಿನಷ್ಟೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ದಾಖಲೆ. ಆದುದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಹೊಸದಾಗಿ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ 2.5ರಿಂದ 3ಲಕ್ಷ ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇಂದಿರಾ ಕಿಟ್ ಕೊಡುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ?
ಅನ್ನಭಾಗ್ಯದ ಮೂಲಕ ತಲಾ 10 ಕೆಜಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹಸಿವುಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಎನ್ನುವ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು 2013ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡುವ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು ಬಂದ ಯೋಜನೆ. ಇದು ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುವುದರಲ್ಲೂ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ಎನ್ನುವಂತೆ ಅಕ್ಕಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಗಳಾದ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆಯನ್ನೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಅಡುಗೆಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಕ್ಕರೆ, ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಕಿಟ್ ಗೆ ಇಂದಿರಾ ಕಿಟ್ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.