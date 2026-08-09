/ವಾಹನ ಸವಾರರೇ ಎಚ್ಚರ! ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌, RC, DL, Insurance ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ದಂಡ; ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿ

Karnataka Traffic Rules 2026: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸುವುದು, ವಾಹನದ ನೋಂದಣಿ ದಾಖಲೆ (RC), ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ (DL) ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ವಿಮೆ (Insurance) ಹೊಂದಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿದರೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಭಾರೀ ದಂಡ ಎಂಬ ಹಲವು ಸಂದೇಶಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಯಾವುದೇ ವೈರಲ್ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನಂಬುವ ಮೊದಲು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸಿದರೆ ಎಚ್ಚರ!
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಬೈಕ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಟರ್ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಚಾಲಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಬದಿ ಸವಾರರೂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. 2024ರ ಜೂನ್ 30ರವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳು 19,33,157, ಹಿಂಬದಿ ಸವಾರ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳು 12,07,759 ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ದಾಖಲೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನಿಯಮವನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
RC ಇಲ್ಲದೆ ವಾಹನ ಓಡಿಸಬೇಡಿ
RC ಎಂದರೆ Registration Certificate. ನಿಮ್ಮ ವಾಹನ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನ ಇದು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ ಅದರ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ವಾಹನದ ನೋಂದಣಿ ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವುದು ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಪೊಲೀಸ್ ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ ವಾಹನದ ನೋಂದಣಿ ವಿವರಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಹನದ RC ದಾಖಲೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನ ಮಾಲೀಕರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
DL ಇಲ್ಲದೆ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವುದು ಅಪರಾಧ
ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿತ ವರ್ಗದ Driving Licence (DL) ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಬೈಕ್ ಓಡಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಇರಬೇಕು. ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2024ರ ಜೂನ್ 30ರವರೆಗೆ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿದ 3,230 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತನ ಬೈಕ್ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದವರ ವಾಹನವನ್ನ ಬಳಸುವಾಗಲೂ ಚಾಲಕನ ಬಳಿ ಮಾನ್ಯ DL ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
Insurance ಕೂಡ ಕಡ್ಡಾಯ ದಾಖಲೆ
ವಾಹನದ Third-Party Insurance ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ವಾಹನ ವಿಮೆ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ನವೀಕರಿಸದೆ ರಸ್ತೆಗಿಳಿಯುವುದು ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅನೇಕ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು RC ಮತ್ತು DL ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರೂ Insurance ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿರುವುದನ್ನ ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ವಾಹನದ ವಿಮೆಯ expiry dateಅನ್ನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ವಿಮೆ ನವೀಕರಣದ ನಂತರ ಅದರ ದಾಖಲೆ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ದಾಖಲೆ ಲಭ್ಯವಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ವಾಹನ ಓಡಿಸಬೇಡಿ
ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಯೂ ಒಂದು. ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಗಮನವನ್ನ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವುದು ಅಪಘಾತದ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2024ರ ಜೂನ್ 30ರವರೆಗೆ ಚಾಲನೆ ವೇಳೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸಿದ 57,700 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ ತುರ್ತು ಕರೆ ಬಂದರೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಂಡ
ಕೆಂಪು ದೀಪ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಿಗ್ನಲ್ ದಾಟುವುದು ಗಂಭೀರ ಸಂಚಾರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಂಪ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿವೆ. 2024ರ ಜೂನ್ 30ರವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 2,91,989 ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಂಪ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆಧಾರಿತ ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ತಪ್ಪಾದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೂ ದಂಡ
ರಸ್ತೆ ಬದಿ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರ 2024ರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ 5,21,326 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು. ಅದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ BMTC ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳೂ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ “ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು.
ವಾಹನ ಸವಾರರು ಯಾವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು?
ರಸ್ತೆಗೆ ವಾಹನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮಾನ್ಯ Driving Licence (DL), ವಾಹನದ RC, ಮಾನ್ಯ Motor Insurance, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್, ಕಾರಿನಲ್ಲಿ Seat Belt, ವಾಹನದ, Number Plate ಸರಿಯಾದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದೆಯೇ? ಮತ್ತು PUC ಸೇರಿದಂತೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆಯೇ?. ಡಿಜಿಟಲ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಬಳಸುವವರು ಅವು ಸರಿಯಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದನ್ನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹರಡುವ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರ
ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಸಂದೇಶಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದೇಶವೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ʼಇಂದಿನಿಂದ ₹10,000 ದಂಡʼ, ʼRC ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಾಹನ ಸೀಜ್ʼ, ʼಹೊಸ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನಿಯಮ ಜಾರಿʼ ಎಂಬಂತಹ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಥವಾ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರವೇ ನಂಬುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಸುರಕ್ಷಿತ ಚಾಲನೆಯೇ ಮುಖ್ಯ
ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಕೇವಲ ದಂಡ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ. ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸವಾರರು, ಪಾದಚಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಹೀಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್, DL, RC ಮತ್ತು Insurance ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಸದಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ವೇಗದ ಚಾಲನೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಹಾಗೂ ತಪ್ಪಾದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
(ಸೂಚನೆ: ದಂಡದ ಮೊತ್ತ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಮೇಲಿನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಟಿತ ದಾಖಲೆಗಳ ಆಧಾರಿತವಾಗಿವೆ.)