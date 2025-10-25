English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಕಾಶಿ, ಅಯೋಧ್ಯೆ & ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್ IRCTC ವಿಮಾನ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

IRCTC ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣವು ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಪ್ರವಾಸ? ಮುಂತಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ... 

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 25, 2025, 06:17 PM IST
  • IRCTC ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಶಿ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ
  • ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ
  • ಈ ಪ್ರವಾಸವು ನ.18ರಂದು ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ನ.23ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯಾಗುತ್ತದೆ

ಕಾಶಿ, ಅಯೋಧ್ಯೆ & ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್ IRCTC ವಿಮಾನ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

IRCTC Kashi Tour: IRCTC ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಶಿ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ನೀವು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಈ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸವು ನವೆಂಬರ್ 18ರಂದು ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ನ.23ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸವು ಒಟ್ಟು ಐದು ರಾತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆರು ಹಗಲುಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು, ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೇವೆಗಳು ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕಾಶಿ: ಪ್ರವಾಸದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ವಾರಣಾಸಿ. ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಲಯವು ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಸಂಜೆ ಗಂಗಾ ಆರತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗಂಗಾನದಿಯಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ವಿಹಾರವು ತುಂಬಾ ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವ. ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗುವವರು ಖಂಡಿತ ಈ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಅದ್ಬುತ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ 4 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಸಿಗುವ ಟಾಪ್ 5 ಅತ್ಯುತ್ತಮ CNG ಕಾರುಗಳು

ಪ್ರಯಾಗ್‌ರಾಜ್: ಈ ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಯಾಗ್‌ರಾಜ್‌ಗೆ ಸಹ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಂಗಾ, ಯಮುನಾ ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿ ನದಿಗಳು ಸಂಗಮಿಸುವ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮವನ್ನ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಗರವು ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸ, ಪ್ರಾಚೀನ ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ತಾಣಗಳಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಲು ಖಂಡಿತ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಅಯೋಧ್ಯೆ: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂವೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ರಾಮ ಮಂದಿರವು ಇತಿಹಾಸದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ರಾಮಾಯಣ ಕಥೆಯನ್ನ ನೆನಪಿಸುವ ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳು ಈ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ. ಈ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಧಗಯಾವನ್ನೂ ನೀವು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲರಿ! 2 ಲಕ್ಷದಿಂದ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ

ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನ ಒಟ್ಟು ದರ ಎಷ್ಟು?

ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಅಧಿಕೃತ IRCTC ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 39,750 ರೂ.ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ IRCTC ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

