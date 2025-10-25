ಕಾಶಿ, ಅಯೋಧ್ಯೆ & ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್ IRCTC ವಿಮಾನ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

IRCTC Kashi Tour: IRCTC ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಶಿ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ನೀವು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಈ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸವು ನವೆಂಬರ್ 18ರಂದು ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ನ.23ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸವು ಒಟ್ಟು ಐದು ರಾತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆರು ಹಗಲುಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು, ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೇವೆಗಳು ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕಾಶಿ: ಈ ಪ್ರವಾಸದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ವಾರಣಾಸಿ. ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಲಯವು ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಸಂಜೆ ಗಂಗಾ ಆರತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗಂಗಾನದಿಯಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ವಿಹಾರವು ತುಂಬಾ ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವ. ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗುವವರು ಖಂಡಿತ ಈ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಅದ್ಬುತ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್: ಈ ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ಗೆ ಸಹ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಂಗಾ, ಯಮುನಾ ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿ ನದಿಗಳು ಸಂಗಮಿಸುವ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮವನ್ನ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಗರವು ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸ, ಪ್ರಾಚೀನ ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ತಾಣಗಳಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಲು ಖಂಡಿತ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಅಯೋಧ್ಯೆ: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂವೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ರಾಮ ಮಂದಿರವು ಇತಿಹಾಸದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ರಾಮಾಯಣ ಕಥೆಯನ್ನ ನೆನಪಿಸುವ ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳು ಈ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ. ಈ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಧಗಯಾವನ್ನೂ ನೀವು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ಒಟ್ಟು ದರ ಎಷ್ಟು?
ಈ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಅಧಿಕೃತ IRCTC ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 39,750 ರೂ.ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ IRCTC ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.