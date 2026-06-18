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ಭಾರತದಲ್ಲಿ Ninja 500 ಬಿಡುಗಡೆ.. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್‌ ಬೈಕ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫ್ಯೂಚರ್‌, ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

ನಿಂಜಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಲ್‌ಇಡಿ (LED) ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್‌ಗಳು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Written ByBhimappa
Published: Jun 18, 2026, 05:26 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 05:26 PM IST
ಭಾರತದಲ್ಲಿ Ninja 500 ಬಿಡುಗಡೆ.. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್‌ ಬೈಕ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫ್ಯೂಚರ್‌, ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಭಾರತದಲ್ಲಿ Ninja 500 ಬಿಡುಗಡೆ.. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್‌ ಬೈಕ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫ್ಯೂಚರ್‌, ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
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