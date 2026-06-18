Kawasaki Ninja 500: 2026ರ ಕವಾಸಕಿ ನಿಂಜಾ 500 ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ..ಹೊಸ ಫ್ಯೂಚರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಬೈಕ್ನ ಬೆಲೆ 5.76 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ದರ ಇದೆ. ಇದು ಹಳೆಯ ವರ್ಸೀನ್ಗಿಂತ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ದರದಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಲೈಮ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಣ್ಣವು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಇತರ ನಿಂಜಾ ಮಾದರಿಗಳಂತೆ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್ನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. CBU ಇರುವ ಈ ಬೈಕ್ E20 ಮಾನದಂಡಗಳ ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಮಿಡಲ್ವೇಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಪ್ರಿಲಿಯಾ RS 457 (Aprilia RS 457) ನಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಪವರ್ ಫುಲ್ ಬೈಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೀಡುತ್ತೆ. ನಗರದ ಬೀದಿಯಂತಹ ರಸ್ತೆಗಳಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಲು ಈ ಬೈಕ್ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹಗುರವಾದ ಚಾಸಿಸ್, ಶಕ್ತಿಯುತ ಅವಳಿ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಂಜಾ 500 ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೈನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.
2026 ಕವಾಸಕಿ ನಿಂಜಾ 500 ಡಿಸೈನ್ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವು ಗಾಢ ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಂಜಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಲ್ಇಡಿ (LED) ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಲಿಮ್ ಸೀಟ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ವಿನ್ಯಾಸವು ಸವಾರನಿಗೆ ನೆಲವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹಗುರವಾದ ಟ್ರೆಲ್ಲಿಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕೇಂದ್ರ ತೂಕದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಈ ಬೈಕ್ ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ಎಬಿಎಸ್, ಆಲ್- ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟಿಂಗ್, ಎಲ್ಸಿಡಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅಸಿಸ್ಟ್, ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್ ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಬದಿ ಚಕ್ರ ತಿರುಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. KIPASS ಕೀಲೆಸ್ ಇಗ್ನಿಷನ್, ಟೈಪ್-C ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದೆ. ಟಿಎಫ್ಟಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಎಸ್ಇ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿದೆ.
ವಿಶ್ರಾಂತಿದಾಯಕ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ರೈಡಿಂಗ್ ಸ್ಥಾನವು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ದಪ್ಪವಾದ ಮೆತ್ತನೆಯ ಆಸನಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗಾಳಿ ರಕ್ಷಣೆ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೈನಂದಿನ ಸವಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನಿಂಜಾ 500 ಸ್ಟೀಲ್ ಟ್ರೆಲ್ಲಿಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 41mm ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫೋರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್-ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಮೊನೊಶಾಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 14 ಲೀಟರ್ ಇದ್ದು ಇದರ ಕರ್ಬ್ ತೂಕ 171 ಕೆಜಿ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಸ 451 cc ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್, ಪ್ಯಾರಲಲ್-ಟ್ವಿನ್ DOHC ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 9000 rpm ನಲ್ಲಿ 45.4 PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 6000 rpm ನಲ್ಲಿ 42.6 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಸಿಸ್ಟ್-ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ ಕಡಿಮೆ-ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಸುಮಾರು 190 ಕಿಮೀ ಆಗಿದೆ. ಮೈಲೇಜ್ 23-26 ಕಿಮೀ ಬರುತ್ತದೆ.