English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ 555 ದಿನಗಳ ಕಾಲ 200000 ರೂ. FD ಇಡಿ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಲಾಭ ಪಕ್ಕಾ..!

ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ 555 ದಿನಗಳ FD ಯೋಜನೆ ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. 2,00,000 ರೂಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಖಾತರಿಯ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Aug 26, 2025, 05:24 PM IST
  • ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಎಫ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ.
  • ನೀವು ಹತ್ತಿರದ ಶಾಖೆಗೆ ಹೋಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು
  • ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕವೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

Trending Photos

ಗುರು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರ: ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ
camera icon5
Shani Gochar 2025
ಗುರು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರ: ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌ ಆಗಲಿದೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ!!
camera icon5
Venus Transit
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌ ಆಗಲಿದೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ!!
ಗುರು ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ: ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯಶಸ್ಸು, ದಿಢೀರ್ ಧನಲಾಭ, ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನ
camera icon6
Gajalakshmi Yoga
ಗುರು ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ: ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯಶಸ್ಸು, ದಿಢೀರ್ ಧನಲಾಭ, ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನ
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆಯೇ? ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗ
camera icon11
Electricity bill
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆಯೇ? ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗ
ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ 555 ದಿನಗಳ ಕಾಲ 200000 ರೂ. FD ಇಡಿ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಲಾಭ ಪಕ್ಕಾ..!

ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯ ಹುಡುಕಾಟವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ 555 ದಿನಗಳ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ (FD) ಯೋಜನೆಯು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ರೂ. 2,00,000 ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯು ನಿಮಗೆ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.  

ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ 555 ದಿನಗಳ FD ಯೋಜನೆ

ಮಧ್ಯಮಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಬಯಸುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ 555 ದಿನಗಳ FD ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. 555 ದಿನಗಳ ಈ ಅವಧಿಯು ಅಂದರೆ 1.5 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಬಯಸುವ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಬಯಸದವರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

2,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ?

ಈ FD ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಾರ್ಷಿಕ 6.6% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ (ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ). ನಿಮಗೆ 555 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

 

  • ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ: ₹2,00,000
  • ಅವಧಿ: 555 ದಿನಗಳು (ಸುಮಾರು 1.52 ವರ್ಷಗಳು)
  • ಬಡ್ಡಿ ದರ: ವಾರ್ಷಿಕ 6.5% (ಮಾದರಿ ದರ)

ಈ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ

  • ಬಡ್ಡಿ = P × R × T / 100
  • = 2,00,000 × 6.6 × 1.52 / 100
  • = ಸುಮಾರು 20064 ರೂಪಾಯಿಗಳು
  • ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಹೂಡಿಕೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವು
  • 2,00,000 + 20064 = 2,20064 ರೂ.
  • ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಖಾತರಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

FD ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ - ನಿಮ್ಮ ಅಸಲು ಮೊತ್ತವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅದು FD ಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ - ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗದೆ ನೀವು ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಧಿ - ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ 555 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯು ಮಧ್ಯಮ ಅವಧಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು - ಕೆಲವು FD ಯೋಜನೆಗಳು ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ FD ಗಳಂತಹ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಬಹುದು.

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು - ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಫ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆರೆಯಬಹುದು.

ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಎಫ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ನೀವು ಹತ್ತಿರದ ಶಾಖೆಗೆ ಹೋಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕವೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ, ವಿಳಾಸ ಪುರಾವೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಂತಹ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.

ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಎಂದರೇನು?

ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ, FD ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. FD ಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಸಲು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

 

About the Author
indian bank fdFixed Deposit India555 days FDSafe Investmentguaranteed returns

Trending News