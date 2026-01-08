English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಬಂಗಾರ, ಬೆಳ್ಳಿಗಿಂತಲೂ ದುಬಾರಿ ಈ "ಕೆಂಪು ಚಿನ್ನ"..! ಕನಸಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಖರೀದಿಸಲು ಆಗಲ್ಲ

Red Gold : ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಬರೀ ಕನಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ "ಕೆಂಪು ಚಿನ್ನ"ದ ದರ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಈ ರೆಡ್‌ ಗೋಲ್ಡ್‌.. ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 8, 2026, 01:12 PM IST
Today Kesari Price : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಸುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಹ ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಈ ಪೈಕಿ ಇದೀಗ ರೆಡ್‌ ಗೋಲ್ಡ್‌ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕೇಸರಿ ದರವೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಔಷಧಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೇಸರಿ, ಅಪರೂಪದ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.

ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಕೇಸರಿಗೆ 'ಕೆಂಪು ಚಿನ್ನ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಕೇಸರಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸುಮಾರು 1,50,000 ಕ್ರೋಕಸ್ ಹೂವುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಕೇಸರಿ ದಳಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಪರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಮಿತಿ 25‌ ರಿಂದ 30 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ : ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಶುದ್ಧ ಕೇಸರಿ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 2.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 3 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅದ್ಭುತ ಸುವಾಸನೆ, ಭಾರತೀಯ ಪಾಕಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಔಷಧದಲ್ಲಿನ ಇದರ ಉಪಯೋಗಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಬೆಲೆ. ಚರ್ಮದ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಕೇಸರಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹೂವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಗುಚಿ ಅಣಬೆ : ಎರಡನೆಯದ್ದು, ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಗುಚಿ ಅಣಬೆಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನು ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಹಿಮ ಕರಗಿದಾಗ ಅವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಸಹ ಒಂದು ಸಾಹಸಮಯ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಯುತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ: ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಖಾತೆ ಸೇರುತ್ತೆ ₹ 7,000!

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅಪಾರ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ರುಚಿಯಿಂದಾಗಿ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಒಂದು ಕಿಲೋ ಗುಚಿ ಅಣಬೆಯ ಬೆಲೆ 30,000 ರಿಂದ 40,000 ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಪಂಚತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ರುಚಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅಪರೂಪದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅವು ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿವೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

