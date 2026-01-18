English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
BBK 12 finale : ಕಿಚ್ಚನ ಕೈಯಿಂದ ಅವಾರ್ಡ್‌ ಗೆದ್ದ ಧ್ರುವಂತ್.. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ..?

BBK 12 finale : ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ ಫಿನಾಲೆ ಶೋನಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರು ದೃವಂತ್‌ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅವಾರ್ಡ್‌ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 18, 2026, 08:17 PM IST
  • ಧ್ರುವಂತ್‌ಗೆ ಸೀಸನ್ ಪೂರ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ
  • ಈ ಮಧ್ಯೆ ಪೂರ್ತಿ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕುಹಾಕಿದರು

BBK 12 finale : ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ 12 ಫಿನಾಲೆ ಕಣ ಈಗಾಗಲೇ ಸುರುವಾಗಿದ್ದ, ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ಟಿವಿ ಮುಂದುಗಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಯಾರು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಎಂಬ ಉತ್ಸಾಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇನ್ನೂ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಸಮವಿದ್ದು, ಈ ಮಧ್ಯೆ ಪೂರ್ತಿ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ 12 ಪೀನಾಲೆಯಿಂದ ಧನುಷ್‌ ಹೊರಬಂದಿದ್ದು, ಅವರ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಇದಾದ ನಂತರ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಕಂಟೆಸ್ಟಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದರಲ್ಲಿ ಧ್ರುವಂತ್‌ಗೆ ಸೀಸನ್ ಪೂರ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಮೈ ಕೈ ಜಾಕ್ಸನ್‌ ಎಂದು ಅವಾರ್ಡ್‌ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅವರು ನನಗೆ ಮೈಕಲ್‌ ಜಾಕ್ಸನ್‌ ಎಂದರೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಇಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಗೆ ಈ ಅವಾರ್ಡ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

