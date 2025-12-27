ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ರತ್ನ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ವಜ್ರಕ್ಕಿಂತ ದುಬಾರಿಯಾದ ಇದನ್ನು ರತ್ನಗಳ ರಾಜ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

King of Gemstones: ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ. ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಹರಳುಗಳಿದ್ದರಂತೂ ಆ ಆಭರಣದ ಸೌಂದರ್ಯ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಅಮೂಲ್ಯ ಕಲ್ಲುಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದುವೇ ರತ್ನಗಳ ರಾಜ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮಾಣಿಕ್ಯ.
ಮಾಣಿಕ್ಯದ ವಿಶೇಷವೇನು?
ಮಾಣಿಕ್ಯವನ್ನು 'ರತ್ನಗಳ ರಾಜ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಅಪರೂಪದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಬಿರುದನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಆಕರ್ಷಕ, ತೀವ್ರವಾದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದು ವಜ್ರದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗಡಸುತನ ಮತ್ತು ವಿರಳತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇತರ ರತ್ನಗಳಿಗಿಂತ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮಾಣಿಕ್ಯವು 'ಕೊರುಂಡಮ್' ಎಂಬ ಖನಿಜವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇದು ಆಕರ್ಷಕ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಗಡಸುತನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ವಜ್ರದ ನಂತರ ಎರಡನೆಯದು. ಕಲ್ಲುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಳೆಯುವ 'ಮೋಹ್ಸ್ ಮಾಪಕ'ದಲ್ಲಿ ಇದು 9 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಉಂಗುರಗಳು ಮತ್ತು ನೆಕ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದರೂ ಸಹ ಅದು ಗೀರುಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದರ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಭಾರತ, ಬರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ನಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಜನರು ನಂಬಿದ್ದರು. ರಾಜರು ಮತ್ತು ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು ಈ ರತ್ನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಿರೀಟಗಳು, ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಯುಧಗಳಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿತ್ತು. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ರಾಜಮನೆತನದ ಪ್ರತಿಮೆಯಿಂದಾಗಿ ಅದು ಇನ್ನೂ ಅಂತಹ ಕ್ರೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಸುಳಿವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶುದ್ಧ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಈ ರತ್ನಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಡಾಲರ್ಗಳಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸದಾಗಿ ಚೆಲ್ಲಿದ ಪಾರಿವಾಳದ ರಕ್ತವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ (ಬರ್ಮಾ) ನಿಂದ ಬರುವ ಈ ಮಾಣಿಕ್ಯಗಳು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.