KVP Money Doubling Scheme: ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಮೂಲಕ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ (Kisan Vikas Patra - KVP) ಯೋಜನೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗದೇ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತವನ್ನ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.
ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಉಳಿತಾಯವನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಪರಿಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಈಗ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ಆಯ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೂ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ದಿನದ ಬಡ್ಡಿದರವೇ ಆ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಪೂರ್ಣಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಯೋಜನೆ ವಾರ್ಷಿಕ 7.5% ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ದರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ 115 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ (9 ವರ್ಷ 7 ತಿಂಗಳು) ದ್ವಿಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ₹1 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ವೇಳೆಗೆ ಸುಮಾರು ₹2 ಲಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ₹5 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿದರೆ ಸುಮಾರು ₹10 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ₹10 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿದರೆ ಸುಮಾರು ₹20 ಲಕ್ಷ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಭರವಸೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೂಲಧನದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ಕಡಿಮೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಅಪಾಯವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಯಸುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು KVP ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ₹1,000ರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ₹100ರ ಗುಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಗರಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲಕರು ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ.
ಯೋಜನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ನಾಮಿನಿ ಸೌಲಭ್ಯ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ನಾಮಿನಿಯನ್ನ ನೋಂದಾಯಿಸಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮರಣದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನ ನಾಮಿನಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಷರತ್ತುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಖಾತೆ ಮುಚ್ಚುವ ಅವಕಾಶವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಆದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಲಭಿಸುವ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯವೂ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆ, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಭವಿಷ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಗುರಿಗಳಿಗೆ KVP ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಹಣವನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದರೆ ಇತರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳಿತು.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ KVP ತನ್ನ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಖಚಿತ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಹಣ ಯಾವ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲು ಸಹ ಇದು ಸಹಕಾರಿ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಖಚಿತ ಆದಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರ, ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಂತರವೇ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)