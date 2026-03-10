ಪೋಸ್ಟ್‌ ಆಫೀಸ್‌ ಹಣ ಡಬಲ್‌ ಸ್ಕೀಮ್, ₹1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ₹2 ಲಕ್ಷ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡುವ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಹೂಡಿದ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತವರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೋಸವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಪೈಕಿ ಹಣ ಡಬಲ್ ಮಾಡುವ ‘ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ’ (Kisan Vikas Patra – KVP) ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ.
ಹಣ ಹೇಗೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಆಗುತ್ತದೆ?
ಆರ್ಬಿಐ ರೆಪೋ ದರಗಳನ್ನ ಇಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಎಫ್ಡಿ (FD) ಬಡ್ಡಿದರವು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನ ‘ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ’ ಯೋಜನೆಯು ವಾರ್ಷಿಕ 7.50%ರಷ್ಟು ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಕೇವಲ 115 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 9 ವರ್ಷ 7 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೂಡಿದ ಹಣ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ!
ಯಾರು ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು?
* 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆ ʼಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರʼ ಯೋಜನೆಯ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು.
* ಗರಿಷ್ಠ ಮೂವರು ಸೇರಿ ‘ಜಂಟಿ ಖಾತೆ’ (Joint Account) ಕೂಡ ತೆರೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
* ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ (ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರ) ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು.
ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ: ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ
|ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ
|ಅವಧಿ (ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ)
|ಕೈ ಸೇರುವ ಒಟ್ಟು ಹಣ
|₹1,00,000
|115 ತಿಂಗಳು
|₹2,00,000
|₹5,00,000
|115 ತಿಂಗಳು
|₹10,00,000
|₹20,00,000
|115 ತಿಂಗಳು
|₹40,00,000
ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಖಾತೆಗಳನ್ನ ಬೇಕಾದರೂ ಹೊಂದಬಹುದು. ಇಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಖಾತೆ ತೆರೆದು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಪಡೆಯಿರಿ...
ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆಂದು ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ʼಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರʼ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಯಾವುದೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಖಾತೆ ತೆರೆದು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವಾಗ Nominee ಹೆಸರು ಸೇರಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ನೀವು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದ ಹಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಬೇಕಾದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
