ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ : ನಂದಿನಿ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ದರ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿ KMF ಆದೇಶ : ಹೊಸ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಇಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ 'ನಂದಿನಿ' ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ ದರವನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡಿ ಕೆಎಂಎಫ್ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಅನ್ವಯ ಹೊಸ ದರ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 20, 2025, 01:26 PM IST
  • ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಡಿತ
  • ದರವನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡಿ ಕೆಎಂಎಫ್ ಆದೇಶ
  • ಹೊಸ ದರ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.

ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ : ನಂದಿನಿ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ದರ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿ KMF ಆದೇಶ : ಹೊಸ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ(Goods and Services Tax-GST) ಯನ್ನು ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.  ಇದರ ಅನ್ವಯ  ಸೋಮವಾರದಿಂದ  ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಸಂಸ್ಥೆಗಳುಹೊಸ ದರವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲೇ ಬೇಕು. ಇದರ ಅನ್ವಯ ಇದೀಗ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಇಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ 'ನಂದಿನಿ' ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಇಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ 'ನಂದಿನಿ' ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ ದರವನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡಿ ಕೆಎಂಎಫ್ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಅನ್ವಯ ಹೊಸ ದರ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. 

ತುಪ್ಪ- ( 1000- ಮಿ.ಲಿ- )
 650 ( -ಹಳೆ ದರ 
610- ಈಗಿನ ದರ 

ಬೆಣ್ಣೆ- 500 ಗ್ರಾಂ 
ಹಳೆ ದರ - 305 
ಹೊಸ ದರ - 286 

ಪನ್ನೀರ್ - 1000 ಗ್ರಾಂ 
ಹಳೆ ದರ - 425- 
ಹೊಸ- 408 

ಗುಡ್ ಲೈಪ್ ಹಾಲು 1 ಲೀಟರ್ 
ಹಳೆ ದರ - 70 
ಹೊಸ ದರ - 68

ಚೀಸ್ - 1ಕೆ. ಜಿ 
480- ಹಳೆ ದರ 
450- ಹೊಸ ದರ 

ಚೀಸ್ - ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ
530- ಹಳೆ ದರ
497- ಹೊಸ ದರ 

ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್‌ಗಳು- ವೆನಿಲ್ಲಾ ಟಬ್
1000- ಮಿ.ಗ್ರಾಂ
200- ಹಳೆ ದರ
178- ಹೊಸ ದರ

ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕ್
5000 ಮಿ.ಲಿ
645- ಹಳೆ ದರ 
574- ಹೊಸ ದರ 
ಆದರೆ ಮೊಸರಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. 

21 ನೇ ತಾರೀಕು ಅಂದರೆ ನಾಳೆವರೆಗೆ ಹಳೆ ದರದಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ ನಡೆಯಲಿದೆ.  22 ರಿಂದ ಅಂದರೆ ಸೋಮವಾರದಿಂದ gst ಕಡಿತ ಮಾಡಿದ ನಂತರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.  

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

