ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ : ನಂದಿನಿ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ದರ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿ KMF ಆದೇಶ : ಹೊಸ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿ(Goods and Services Tax-GST) ಯನ್ನು ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಅನ್ವಯ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಸಂಸ್ಥೆಗಳುಹೊಸ ದರವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲೇ ಬೇಕು. ಇದರ ಅನ್ವಯ ಇದೀಗ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಇಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ 'ನಂದಿನಿ' ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಜಿಎಸ್ಟಿ ಇಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ 'ನಂದಿನಿ' ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ ದರವನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡಿ ಕೆಎಂಎಫ್ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಅನ್ವಯ ಹೊಸ ದರ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ತುಪ್ಪ- ( 1000- ಮಿ.ಲಿ- )
650 ( -ಹಳೆ ದರ
610- ಈಗಿನ ದರ
ಬೆಣ್ಣೆ- 500 ಗ್ರಾಂ
ಹಳೆ ದರ - 305
ಹೊಸ ದರ - 286
ಪನ್ನೀರ್ - 1000 ಗ್ರಾಂ
ಹಳೆ ದರ - 425-
ಹೊಸ- 408
ಗುಡ್ ಲೈಪ್ ಹಾಲು 1 ಲೀಟರ್
ಹಳೆ ದರ - 70
ಹೊಸ ದರ - 68
ಚೀಸ್ - 1ಕೆ. ಜಿ
480- ಹಳೆ ದರ
450- ಹೊಸ ದರ
ಚೀಸ್ - ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ
530- ಹಳೆ ದರ
497- ಹೊಸ ದರ
ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗಳು- ವೆನಿಲ್ಲಾ ಟಬ್
1000- ಮಿ.ಗ್ರಾಂ
200- ಹಳೆ ದರ
178- ಹೊಸ ದರ
ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕ್
5000 ಮಿ.ಲಿ
645- ಹಳೆ ದರ
574- ಹೊಸ ದರ
ಆದರೆ ಮೊಸರಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ.
21 ನೇ ತಾರೀಕು ಅಂದರೆ ನಾಳೆವರೆಗೆ ಹಳೆ ದರದಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ ನಡೆಯಲಿದೆ. 22 ರಿಂದ ಅಂದರೆ ಸೋಮವಾರದಿಂದ gst ಕಡಿತ ಮಾಡಿದ ನಂತರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.