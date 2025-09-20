English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನಂದಿನಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಗುಡ್​ನ್ಯೂಸ್ : ದರ ಇಳಿಕೆ ಸಂಬಂಧ KMF ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ : ಶೇ 7 ರಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಕಡಿತ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ GST ಇಳಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ  ನಂದಿನಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ದರ ಇಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. 11 ಗಂಟೆಗೆ KMF ಎಂಡಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 20, 2025, 09:44 AM IST
  • ನಂದಿನಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ
  • ಇಂದು KMF ಎಂಡಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್
  • ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರ ಸೋಮವಾರದಿಂದಲೇ ಜಾರಿ

ನಂದಿನಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಗುಡ್​ನ್ಯೂಸ್ : ದರ ಇಳಿಕೆ ಸಂಬಂಧ KMF ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ : ಶೇ 7 ರಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಕಡಿತ ಸಾಧ್ಯತೆ

ನಂದಿನಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ  ಇಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆಗೆ ಇಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇಂದು KMF ಎಂಡಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. 
ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರ ಸೋಮವಾರದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. 

ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ GST ಇಳಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ  ನಂದಿನಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ದರ ಇಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. 11 ಗಂಟೆಗೆ KMF ಎಂಡಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. 12% ರಿಂದ 5%ಕ್ಕೆ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಇಳಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಂದಿನಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ದರ ಇಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಗ್ರಾಹರಿಗೆ ಈ ದಂಡಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವಂತಿಲ್ಲ : ಮಹತ್ವದ ಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ RBI

ಈ ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ನಂದಿನಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ದರ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 
ಮೊಸರು, ತುಪ್ಪ, ಬೆಣ್ಣೆ, ಲಸ್ಸಿ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಮೊಸರಿನ ದರ ಲೀಟರ್​ಗೆ 4ರವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ  ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 

ಎಲ್ಲಾ ನಂದಿನಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ದರ ಶೇ.7ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೋಮವಾರದಿಂದಲೇ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರ ಜಾರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೂಡಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : DA Hike: ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಣಯ, ಈ ನೌಕರರಿಗೆ ಶೇ 252 ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ..!

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

