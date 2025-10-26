ಭಾರತದಿಂದ ರೂ. 10,000 ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.. ನೀವು ಈ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ..!!

Iran currency : ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ.. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಸುಮಾರು 5 ಮಿಲಿಯನ್ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಅದು ಯಾವ ದೇಶ.. ಈಗ ಅದರ ಕರೆನ್ಸಿ ಏನೆಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಇದು ನಂಬಲಾಗದಂತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲವೇ? ಆದರೆ ಅಂತಹ ದೇಶ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಆ ದೇಶ ಇರಾನ್. ಇರಾನ್ನ ಕರೆನ್ಸಿ, ಇರಾನಿಯನ್ ರಿಯಾಲ್, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ, ಇರಾನ್ನ ಕರೆನ್ಸಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ. ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಇರಾನಿನ ರಿಯಾಲ್ ನಡುವೆ ಗಮನಾರ್ಹ ವಿನಿಮಯ ದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಸರಿಸುಮಾರು 478 ಇರಾನಿನ ರಿಯಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಸರಿಸುಮಾರು 4,781,640 ರಿಯಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು, ಕಳಪೆ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದಾಗಿ ಇರಾನಿನ ಕರೆನ್ಸಿ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಪಮೌಲ್ಯಗೊಂಡಿದೆ. ಇರಾನಿನ ರಿಯಾಲ್ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅದರ ಜಾಗತಿಕ ಖರೀದಿ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟವು ತನ್ನ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿವೆ. ಈ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿವೆ. ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.
ಇರಾನ್ನ ಹಣದುಬ್ಬರ ದರವು ಮೊಂಡುತನದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 40 ಪ್ರತಿಶತ ಮತ್ತು 50 ಪ್ರತಿಶತದ ನಡುವೆ ತೂಗಾಡುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ.
ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಇರಾನಿಯನ್ನರು ರಿಯಾಲ್ ಬದಲಿಗೆ ಟೋಮನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಟೋಮನ್ 10 ರಿಯಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ.
ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ ವೀಸಾ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ಕಾರ್ಡ್ನಂತಹ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ವಿನಿಮಯಕ್ಕಾಗಿ US ಡಾಲರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಯೂರೋಗಳಂತಹ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
