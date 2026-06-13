8th Pay Commission News: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಜಾರಿಗಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸರಿ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ 65 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅವಧಿ 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದ್ದು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕೆಲಸ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಆಯೋಗವು ಈಗಾಗಲೇ ನೌಕರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಹಲವು ಸುತ್ತುಗಳ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೂ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅವಧಿ ಶುರುವಾಗುವ 2026ರ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅನುಮೋದಿಸಿದ ನಂತರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ರಚನೆಯು ನಂತರದ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಎಷ್ಟು ಬಾಕಿ ವೇತನ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ?
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ 3.83 ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಮತ್ತು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು 2026ರ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದರೆ 2027ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ನೌಕರರು ಗಣನೀಯ ಮೊತ್ತದ ವೇತನ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ 18,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೂಲ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವವರು ಸುಮಾರು 69,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೂಲ ವೇತನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವಾದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 51,000 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 24 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿದರೆ ಸುಮಾರು 12.24 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಪಾಯಿ ಸಿಗಬಹುದು. 18 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ ಸುಮಾರು 9.18 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗಬಹುದು.
ಹಲವು ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ:
ಸದ್ಯದ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಇನ್ನೂ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವು ಅನುಷ್ಠಾನದ ಸಮಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವು ಈಗಿರುವ ಮೂಲ ವೇತನ, ಆಯೋಗವು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ವಿಲೀನ ಸೂತ್ರ (ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ), ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ದಿನಾಂಕ, ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಿಜವಾದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ವೇತನ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ನೌಕರರ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಏನು?
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೂ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮೂಲ ಸೇರಿಸುವ ಬಹುದಿನಗಳ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆಯೂ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಿದೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಜಾರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾದ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನೌಕರರ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದಿನ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ದಿನಾಂಕ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ದಿನಾಂಕಕ್ಕಿಂತ ತಡವಾಗಿದ್ದಾಗ ನೌಕರರು ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ನೌಕರರ ವೇತನ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಮೊತ್ತವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಬಹುದೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅವಧಿ 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದ್ದು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕೆಲಸ 2026ರ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
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