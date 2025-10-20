ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ : 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಪೆನ್ಶನ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ?

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಉದ್ಯೋಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸೇವಾ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಅವರ ವೇತನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ:
ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಇಪಿಎಸ್) ಅನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 16, 1995 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಮೂಲಕ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ, ಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತದ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ: ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಯ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣಗಳು
- ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು, ಉದ್ಯೋಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಬೇಕು.
- ಇದರರ್ಥ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
- ಇಪಿಎಸ್ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ: ರೂ.1,000
- ಇಪಿಎಸ್ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಗರಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ: ರೂ.7,500
ಇಪಿಎಸ್ ಮೂಲಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು ಯಾವುವು? :
ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಗಾಗಿ, ನೌಕರರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. 58 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ನೌಕರರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇಪಿಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರ ಕೊಡುಗೆ :
ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ತಮ್ಮ ಮೂಲ ವೇತನದ 12 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕಂಪನಿಯು ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 8.33% ಅನ್ನು ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 3.67% ಅನ್ನು ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 2014 ರಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಇಪಿಎಸ್-1995 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 1000 ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 7500 ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲು ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿತು.
ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್: ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ = (ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ × ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಸೇವೆ) / 70
ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ = ಕಳೆದ 60 ತಿಂಗಳ ವೇತನದ ಸರಾಸರಿ
ಪಿಂಚಣಿ ಸೇವೆ = ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸೇವಾವಧಿ
ಎಷ್ಟು ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ? :
ಇದನ್ನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ವೇತನ 15,000 ರೂ. ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಅವರ ಪಿಂಚಣಿ ಸೇವಾ ಅವಧಿ 10 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ,
ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ = (ರೂ. 15,000 × 10) / 70 = ರೂ. 2,143
ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹನಾಗುತ್ತಾನೆ.
ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ :
ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಅವನ ಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತವು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಕೊನೆಯ ಕಂಪನಿಯು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತವು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನು ಹೊಸ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರದಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸದಸ್ಯರ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒ 2024-25ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ 8.25 ರ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.