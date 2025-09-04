English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

New GST Rate: ನೂತನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ? ಈ 7 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೂತನ ದರಗಳ ಪರಿಣಾಮ ತಿಳಿಯಿರಿ...!

ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 8,000–10,000 ರೂ. ಕಿರಾಣಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಡ್ ಆಹಾರದ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೆಲವು ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳ ಉಳಿತಾಯವಾಗಬಹುದು.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 4, 2025, 11:37 AM IST
  • ಹಾಲು, ಪನೀರ್, ಬೆಣ್ಣೆ, ಒಣಗಿದ ಹಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ.
  • ಔಷಧಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಮೆಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯಿಂದ ಉಳಿತಾಯ.
  • ಸಾಬೂನು, ಶಾಂಪೂ ಮುಂತಾದ ದೈನಂದಿನ ಎಫ್‌ಎಂಸಿಜಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ.

Trending Photos

ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ 2 ತರಕಾರಿ ರಸ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿಯೇ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಿ
camera icon6
White Hair Remedies
ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ 2 ತರಕಾರಿ ರಸ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿಯೇ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಿ
ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿ ಲವ್‌ ಬ್ರೇಕಪ್‌..! ನೋಡಬಾರದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಎಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಆಂಕರ್‌
camera icon7
Ariyana Glory
ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿ ಲವ್‌ ಬ್ರೇಕಪ್‌..! ನೋಡಬಾರದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಎಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಆಂಕರ್‌
ರಾಕೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಕಡಿವಾಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮ : 10 ಗ್ರಾ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ 38 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ
camera icon8
Gold price
ರಾಕೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಕಡಿವಾಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮ : 10 ಗ್ರಾ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ 38 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ
ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನ, ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ!!
camera icon5
shukra nakshatra parivartan
ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನ, ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ!!
New GST Rate: ನೂತನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ? ಈ 7 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೂತನ ದರಗಳ ಪರಿಣಾಮ ತಿಳಿಯಿರಿ...!

ಭಾರತದ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾದ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ (ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ) 2017ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ತನ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಿನ 5%, 12%, 18% ಮತ್ತು 28% ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಹಂತದ ತೆರಿಗೆ ರಚನೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಿ, ಕೇವಲ ಎರಡು ಮೂಲ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳಾದ 5% ಮತ್ತು 18%ಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ವಸ್ತುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ 40% ತೆರಿಗೆ ದರವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ, ಇದು ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ಮುನ್ನಾದಿನದಲ್ಲಿ ಗೃಹಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ದೈನಂದಿನ ಖರ್ಚಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ:

1. ಕಿರಾಣಿ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ?

ಹೌದು, ಹಲವು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ. ಹಾಲು, ಪನೀರ್, ರೊಟ್ಟಿ, ಪರಾಠ, ಪಿಜ್ಜಾ ಬ್ರೆಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬೆಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ, ಜಾಮ್, ಸಾಸ್‌ಗಳು, ಸೂಪ್‌ಗಳು, ಪಾಸ್ಟಾ, ನಮಕೀನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನ್ಫೆಕ್ಷನರಿಗಳಿಗೆ ಈಗ 5% ತೆರಿಗೆಯಿದೆ (ಹಿಂದೆ 12–18%). ಒಣಗಿದ ಹಣ್ಣುಗಳಾದ ಬಾದಾಮಿ, ಗೋಡಂಬಿ, ಪಿಸ್ತಾ ಕೂಡ 5% ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಗೆ ಒಳಪಡಲಿವೆ.

ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 8,000–10,000 ರೂ. ಕಿರಾಣಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಡ್ ಆಹಾರದ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೆಲವು ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳ ಉಳಿತಾಯವಾಗಬಹುದು.

2. ಔಷಧ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು?

ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ರಿಯಾಯಿತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 33 ಜೀವರಕ್ಷಕ ಔಷಧಗಳಿಗೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇತರ ಔಷಧಗಳು, ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಕಿಟ್‌ಗಳು, ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ 5% ತೆರಿಗೆಯಿದೆ (ಹಿಂದೆ 12–18%). ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವ ವಿಮೆಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳಿಗೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಔಷಧ ಮತ್ತು ವಿಮೆಗೆ 3,000 ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 250–300 ರೂ. ಉಳಿತಾಯವಾಗಬಹುದು.

3. ದೈನಂದಿನ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ?

ಹೌದು. ಸಾಬೂನು, ಶಾಂಪೂ, ಕೂದಲ ಎಣ್ಣೆ, ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್, ಟೂತ್‌ಬ್ರಷ್, ಶೇವಿಂಗ್ ಕಿಟ್, ಟಾಲ್ಕಮ್ ಪೌಡರ್, ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ, ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಡ್ಡಿಗಳಿಗೆ ಈಗ 5% ತೆರಿಗೆಯಿದೆ. ಸ್ಟೇಷನರಿ, ಆಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಿದಿರಿನ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇವು ದೈನಂದಿನ ಖರ್ಚಿನ ಭಾಗವಾದ್ದರಿಂದ, ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸೂಪರ್‌ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ ಬಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.

4. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಊಟದ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆ ಏನು?

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಈಗ 5% ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು (ಹಿಂದೆ 12–18%). ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ 3,000–4,000 ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಇದರಿಂದ 200–400 ರೂ. ಉಳಿತಾಯವಾಗಬಹುದು. ಹಬ್ಬದ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಈ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ.

5. ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್‌ ದರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ?

- ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು: ರಾತ್ರಿಗೆ 1,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುವ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. 7,500 ರೂ.ವರೆಗಿನ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ 12% (ಹಿಂದೆ 18%) ಮತ್ತು 7,500 ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ 18% ತೆರಿಗೆ.

- ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು: ಎಕಾನಮಿ ಕ್ಲಾಸ್‌ಗೆ 5% (ಹಿಂದೆ 12%) ಮತ್ತು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್‌ಗೆ 12% (ಹಿಂದೆ 18%) ತೆರಿಗೆ.

ಹಬ್ಬದ ಅಥವಾ ಮದುವೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಗಣನೀಯ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ.

6. ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮನೆ ನವೀಕರಣದ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ?

ಸಿಮೆಂಟ್‌ಗೆ ಈಗ 18% ತೆರಿಗೆ (ಹಿಂದೆ 28%), ಇದರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳು, 350cc ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳು, ಸೈಕಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ 18% ತೆರಿಗೆ. ಇವು ದೈನಂದಿನ ಖರ್ಚವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ದೊಡ್ಡ ಖರೀದಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ.

7. ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ?

ಸಿಗರೇಟ್, ಪಾನ್‌ಮಸಾಲ, ಗುಟ್ಕಾ ಮತ್ತು ಇತರ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ 40% ತೆರಿಗೆ (ಹಿಂದೆ 28%). ಕಾರ್ಬೊನೇಟೆಡ್ ಪಾನೀಯಗಳು, ಎಸ್‌ಯುವಿಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳು, ಯಾಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನಗಳಿಗೂ 40% ತೆರಿಗೆ. ತಂಬಾಕು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬೊನೇಟೆಡ್ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆಯ ಬಜೆಟ್‌ಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪರಿಣಾಮ

- ಕಿರಾಣಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು: ಹಾಲು, ಪನೀರ್, ಬೆಣ್ಣೆ, ಒಣಗಿದ ಹಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ.

- ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಮೆ: ಔಷಧಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಮೆಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯಿಂದ ಉಳಿತಾಯ.

- ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾಳಜಿ: ಸಾಬೂನು, ಶಾಂಪೂ ಮುಂತಾದ ದೈನಂದಿನ ಎಫ್‌ಎಂಸಿಜಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ.

- ಹೊರಗೆ ಊಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ: ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ.

- ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಪದಾರ್ಥಗಳು: ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೊನೇಟೆಡ್ ಪಾನೀಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚ.

ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಈ ಸುಧಾರಣೆಯಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ 500–1,000 ರೂ. ಉಳಿತಾಯವಾಗಬಹುದು, ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ತಂಬಾಕು ಅಥವಾ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು.

About the Author
new gst ratesGST reformsgst on carsNirmala Sitharamannext gen gst reforms

Trending News