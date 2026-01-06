English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಗೃಹ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿರಲಿ...ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ನಷ್ಟ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ..!

ಗೃಹ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿರಲಿ...ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ನಷ್ಟ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ..!

ಗೃಹ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಬಡ್ಡಿದರವು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Jan 6, 2026, 10:37 PM IST
  ತೇಲುವ ದರದಲ್ಲಿ, ಸಾಲದ ಅವಧಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
  ಅವು ಆರ್‌ಬಿಐ ರೆಪೊ ದರಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ
  ಸ್ಥಿರವಾದ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವವರು ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಹೊಂದುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವಮಾನದ ಕನಸು.ಈ ವರ್ಷ 2026 ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಆದರೆ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಡುವ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು? ಈಗ ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ತೇಲುವ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲೆಂದು ನಾನು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ'

ಗೃಹ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಬಡ್ಡಿದರವು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ, ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬಡ್ಡಿ ದರ:

ತೇಲುವ ದರದಲ್ಲಿ, ಸಾಲದ ಅವಧಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.ಅವು ಆರ್‌ಬಿಐ ರೆಪೊ ದರಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.ಸ್ಥಿರವಾದ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವವರು ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಇಎಂಐಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಭರಿಸಬಲ್ಲವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು.ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ತೇಲುವ ದರವು ನಿಮ್ಮ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ..!

ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ದರ:

ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ, ಸಾಲದ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿದರ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.ನೀವು ಪಾವತಿಸುವ ಇಎಂಐ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಮಾಸಿಕ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.ಅಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಜರಿಯುವವರು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಎಂಐ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಬಜೆಟ್ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಬಯಸದವರು ಇದನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು.ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ದಾಗ ಸ್ಥಿರ ಇಎಂಐ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ದರಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ:

ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೇಲುವ ದರಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ.ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಬಯಸುವವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು.ನೀವು ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ.ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಗೃಹ ಸಾಲದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ.

 

About the Author
